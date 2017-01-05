Коляда пришла! Как правильно колядовать на Рождество?

Вечером шестого января начинаются колядки – один из самых красивых обрядов Рождества. Впрочем, зародилась эта традиция задолго до христианского праздника, еще во времена язычества. А с приходом христианства просто несколько видоизменилась. Поскольку сегодня все больше молодежи подхватывают этот древний и добрый обычай, ИА "Амител" напоминает, как нужно правильно колядовать.

Что такое колядки?

Колядование связано с днем зимнего солнцестояния, которое наши предки-славяне считали днем рождения солнечного года и бога Коляды (коло — от слова "колесо", — прим. ред.). Колядующие одевали одежду шиворот-навыворот или наряжались в специальные костюмы и ходили от дома до дома, чтобы известить людей о рождении нового Солнца. И изображение этого солнца носили с собой – поэтому у тех, кто идет колядовать обязательно при себе должна быть большая звезда. Колядовщики заходили во двор и пели хозяевам величальные песни о солнце, месяце и свете – колядки.

С приходом христианства обряд колядования был приурочен к Рождеству Христову и в колядках стали использоваться библейские мотивы. Самая главная цель колядующих – прославить Рождество, поздравить хозяев дома и пожелать доброго урожая и благополучия в семье. При этом в песнях дом хозяина описывался как очень богатый, весь "из злата-серебра" — считалось, что таким образом колядующие призывают удачу и благополучие хозяевам дома. Поэтому как прогнать колядовщиков считается большим грехом. В каждом дворе колядующих награждали гостинцами. Традиция колядования сохранилась и в советское время в селах и деревнях.

Как нужно правильно колядовать?

По давней традиции, чтобы колядовать нужно как минимум три человека.

Самый главный — звездарь. На эту роль выбирался человек, у которого был красивый голос. Именно он идет первым и несет звезду.

Вторым идет звонарь. Он несет колокольчик и громко в него звонит, чтобы оповещать людей звоном о том, что идут колядующие.

Обязательно в команде должен быть мехоноша. Сильный и крепкий мужчина. Потому что именно ему приходится носить мешок, в который хозяева домов бросают колядующим гостинцы: конфеты, печенье, деньги и т.д.

Кстати, очень важный момент: колядующие не должны брать ничего из рук – все подарки хозяева должны сами класть им прямо в мешок.

Попробуйте в ночь накануне Рождества поколядовать вместе с детьми. Конечно, заранее договоритесь об этом со своими знакомыми.

Колядки и рождественские песенки для детей:

***

Динь-динь-динь, звенят звоночки!

К вам пришли сыны и дочки!

Вы колядников встречайте,

Нас улыбкой привечайте!

***

Коляда, коляда!

На кануне Рождества.

Коляда пришла,

Рождество принесла.

Дай Бог тому,

Кто в этом дому!

Ему рожь густа.

Рожь ужиниста!

Ему с колоса осьмина,

Из зерна ему коврина,

Из полузерна — пирог.

Наделил бы вас господа

И житьем, и бытьем,

И богатством. . .

***

Коляда-коляда

Накануне Рождества

Хоть рубль, хоть пятак –

Не уйдем мы просто так!

***

Нынче Ангел к нам спустился

И пропел: "Христос родился!"

Мы пришли Христа прославить

И вас с праздником поздравить!

После колядок начиналась вечерняя трапеза. В это время заканчивался Рождественский пост. На стол традиционно готовилась кутья сочельницкая (блюдо из пшена и ячменя). Так же обязательным атрибутом рождественского стола были фигурки коров, овец и других животных из пшеничного теста. Фигурки дарили друг другу и украшали ими интерьер дома.

Счастливого вам Рождества!