Коляда пришла! Как правильно колядовать на Рождество?

Вечером шестого января начинаются колядки – один из самых красивых обрядов Рождества. Впрочем, зародилась эта традиция задолго до христианского праздника, еще во времена язычества. А с приходом христианства просто несколько видоизменилась. Поскольку сегодня все больше молодежи подхватывают этот древний и добрый обычай, ИА "Амител" напоминает, как нужно правильно колядовать.
Что такое колядки?
Колядование связано с днем зимнего солнцестояния, которое наши предки-славяне считали днем рождения солнечного года и бога Коляды (коло — от слова "колесо", — прим. ред.). Колядующие одевали одежду шиворот-навыворот или наряжались в специальные костюмы и ходили от дома до дома, чтобы известить людей о рождении нового Солнца. И изображение этого солнца носили с собой – поэтому у тех, кто идет колядовать обязательно при себе должна быть большая звезда. Колядовщики заходили во двор и пели хозяевам величальные песни о солнце, месяце и свете – колядки.
С приходом христианства обряд колядования был приурочен к Рождеству Христову и в колядках стали использоваться библейские мотивы. Самая главная цель колядующих – прославить Рождество, поздравить хозяев дома и пожелать доброго урожая и благополучия в семье. При этом в песнях дом хозяина описывался как очень богатый, весь "из злата-серебра" — считалось, что таким образом колядующие призывают удачу и благополучие хозяевам дома. Поэтому как прогнать колядовщиков считается большим грехом. В каждом дворе колядующих награждали гостинцами. Традиция колядования сохранилась и в советское время в селах и деревнях.
Как нужно правильно колядовать?
По давней традиции, чтобы колядовать нужно как минимум три человека.
Самый главный — звездарь. На эту роль выбирался человек, у которого был красивый голос. Именно он идет первым и несет звезду.
Вторым идет звонарь. Он несет колокольчик и громко в него звонит, чтобы оповещать людей звоном о том, что идут колядующие.
Обязательно в команде должен быть мехоноша. Сильный и крепкий мужчина. Потому что именно ему приходится носить мешок, в который хозяева домов бросают колядующим гостинцы: конфеты, печенье, деньги и т.д.
Кстати, очень важный момент: колядующие не должны брать ничего из рук – все подарки хозяева должны сами класть им прямо в мешок.
Попробуйте в ночь накануне Рождества поколядовать вместе с детьми. Конечно, заранее договоритесь об этом со своими знакомыми.
Колядки и рождественские песенки для детей:
***
Динь-динь-динь, звенят звоночки!
К вам пришли сыны и дочки!
Вы колядников встречайте,
Нас улыбкой привечайте!
***
Коляда, коляда!
На кануне Рождества.
Коляда пришла,
Рождество принесла.
Дай Бог тому,
Кто в этом дому!
Ему рожь густа.
Рожь ужиниста!
Ему с колоса осьмина,
Из зерна ему коврина,
Из полузерна — пирог.
Наделил бы вас господа
И житьем, и бытьем,
И богатством. . .
***
Коляда-коляда
Накануне Рождества
Хоть рубль, хоть пятак –
Не уйдем мы просто так!
***
Нынче Ангел к нам спустился
И пропел: "Христос родился!"
Мы пришли Христа прославить
И вас с праздником поздравить!
После колядок начиналась вечерняя трапеза. В это время заканчивался Рождественский пост. На стол традиционно готовилась кутья сочельницкая (блюдо из пшена и ячменя). Так же обязательным атрибутом рождественского стола были фигурки коров, овец и других животных из пшеничного теста. Фигурки дарили друг другу и украшали ими интерьер дома.
Счастливого вам Рождества!
Комментарии
Учите!!!! И колядуйте!!!! Всем удачи!!!!!