"Раз в крещенский вечерок девушки гадали: за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали..." – кто не помнит строки этого прекрасного произведения Василия Жуковского? А кто из нас ни разу не "баловался" гаданиями, чтобы хоть на чуть-чуть заглянуть в свое будущее? Кстати, говорят, что именно в святочные и крещенские вечера гадания самые правдивые. Как раз сейчас и наступают эти чудесные дни. ИА "Амител" предлагает вспомнить старинный способ развлечения: собраться большой веселой компанией и провести святочные и крещенские гадания. Можно, кстати, и башмачок за ворота кинуть...

Корреспондент ИА "Амител" "прогулялся" по форумам и собрал истории тех, кто гадал на Святки, и что из этого получилось.

Суженый-ряженый

Минару: "Я вспомнила, как мы на жениха гадали. Моя мама испекла шарлотку, я с почетом перенесла ее к подруге, и перед тем как лечь спать, мы положили по куску в изголовье кровати. Рядом положили нож. Сказали необходимую моменту речь, вроде того, что приди суженый, испробуй пирога. И легли спать. Признаком прихода жениха должен был быть сдвинутый с места нож. Утром я проснулась оттого, что домашний кот с аппетитом жевал подругину шарлотку! Естественно, подвинув нож :) Подруга вышла замуж летом того же года;)"

Аноним: "У меня сбылось. Увидела во сне в 16 лет, как суженый чулок снимает. Через 14 лет встретились)) Ночью 1 января надела на правую ногу обычный чулок (советский такой, без резинок и силикона) и сказала: "Суженый-ряженый, приходи меня разувать". Увидела во сне сначала одного парня, ответила ему "нет". Потом было долго темно во сне, и с яркой вспышкой (как свет в комнате включили) увидела, как суженый цветы дарит и чулок снимает. Проснулась – чулок снят и за матрас засунут".

Оксана: "А я вот тоже гадала в 15 лет. Во сне я увидела его, у него еще была тогда прическа модная, как сейчас парни носят. Сейчас я встретила его и сама в шоке, что я его хорошо запомнила".

korzhukova32: "С подругой вышли в полночь на улицу, чтобы спросить у прохожего, как его имя (по гаданию такое имя будет и у будущего мужа. Прохожего звали Александр, в итоге и она, и я вышли замуж за мужчин, которых зовут Саша".

Страшные истории

Бяка: "Гадали с мамой в 2011-м на воске. В тени разглядели человечка, лежащего с поднятыми ручками, как в колыбели. Подумали, будет ребенок в нашей семье. Хотя у сестры был один, а я даже не замужем и не планировала... В общем, забыли про гадание. А в конце года отец умер, у него руки в гробу не укладывались. Только потом поняли, что неправильно истолковали..."

n1226: "Были и смешные случаи, и страшные. Когда я училась в техникуме, пошли три однокурсницы к гадалке. Первым двум бабулька все как на духу рассказала (так оно и вышло в итоге). А на третью только посмотрела и говорит:"А тебе, детка, ничего я говорить не буду, иди с миром!". Через месяц вернулся из армии ее парень, они с его родителями поехали в деревню к бабушке. В дороге машина заглохла. Мужики ее чинили — заводили, останавливали, а женщины сидели в салоне, ибо было очень холодно. И угорели насмерть. Обе. Представляете, парню ужас какой – и невесту, и маму в один час потерять?"

tanya iw: "Очень хотела развестись с мужем. Очень. Пошел по плохой дорожке. Любила, но понимала: чтобы спасти дочь и свою жизнь, надо бежать. Не знала, как еще и куда. На Святки пришла кума гадать, говорит, ей одной страшно. И стали мы гадать самым запретным гаданием. Мама много раз предупреждала, что этим способом гадать нельзя ни в коем случае. Не помню, что кума нагадала, а я четко увидела собаку (мой муж собака по гороскопу и друг по жизни) с рюкзаком за плечами. Я сразу вскрикнула радостно: "Уйдет! Мы разведемся". Развелись в начале февраля. До этого прожили 10 лет".

Дима-Митя-Митрофан

n1226: "А вот у маминой подруги имя мужа сбылось (на Святки девчата в общаге гадали, даже несмотря на развитой социализм ). Загадывали имена посмешнее. Тёте Томе Митрофанушка попался. Через какое-то время на танцах с Митей познакомилась. Ну Митя и Митя... Думала – Дмитрий, а он Митрофан. Золотую свадьбу уже справили..."

Ананда: "Вычитала в книге ,что надо наесться на ночь соленого и перед тем, как лечь спать, сказать: "Кто мой суженый, тот даст мне воды".. Ночью приснился сон: лето, жара, пить очень хочется. Я сижу на террасе за столом, напротив юноша и около него кувшин с холодной водой... Прошу юношу дать мне стакан воды, на что он мне отвечает с раздражением: "Тебе надо, возьми и налей" и кувшин к себе ближе придвигает... Я так разозлилась, что проснулась. Летом познакомилась с парнем. Не могла понять, почему мне его лицо и поведение знакомо). Потом осенило: это же жадный юноша из моего сна. Кстати, в реале он таким же оказался."

Юлия: "У меня сестра гадала на работе на стаканы с водой и вытащила стакан с кольцом. А до этого два дня назад во сне загадала увидеть суженого – увидела во сне парня. Так вот, сегодня к ней ее парень пришел на работу, она как глаза подняла, говорит, обалдела, аж мороз по коже прошел."

Ольга: "Я в 2009 году выливала на воск и получила фигурку девочки маленькой с вьющимися волосиками, в конце 2009 года забеременела, а в 2010 году летом родилась дочка с вьющимися волосиками".

Юнона: "Я сколько ни гадала – ничего никогда не видела. Замучилась... и положила матери сковородку под кровать и сказала: "Суженый-ряженый, приходи к тёще на блины" . Утром спрашиваю: "Кого блинами кормила?". Она говорит: "Блинами никого не кормила, но сон интересный видела". Сказала, что видела трёх парней, один мне руку протянул. Когда со своим мужем нынешним познакомилась, он был в компании своих друзей, и вместе с ним их было трое. Потом с матерью познакомила. Она сказала – похож!"

МарияМ.: "Бумагу жгла, потом тени смотрела, сбывалось. Сапоги за ворота кидала, но не на суженого, а на поездки. Всегда правильно указывали направление дальних поездок. А вот на суженых как-то никогда ничего не получалось. Как-то на Покров гадала, чтоб суженый лицо показал, так приснился целый отряд спецназовцев... в масках!"

Кстати, действительно, самый простой способ узнать свое будущее на Святках – просто выспаться. Сны в эти дни самые что ни на есть вещие.

Правила гадания

Если же вы решили по-настоящему погадать, то помните, что гадать надо всегда в хорошем настроении.

Во время гадания все должны придерживаться определенных правил:

1. Нельзя скрещивать руки и ноги – это может запутать те вещи, с помощью которых вы собираетесь производить обряд

2. Обязательно нужно снять с себя все кольца и другие предметы, которые на вас завязаны или опоясывают какие-то конечности. Это могут быть ремни или браслеты. Распускают волосы, снимают обувь. Одежда должна быть просторна и без завязок.

3. В помещении нельзя шуметь, должна быть полная тишина. Исключается все другое освещение, кроме свечей.

4. Во время святочных гаданий девушка не должна находиться под защитой своей религии. Поэтому обязательно снимают нательные кресты и убирают из помещения иконы.

Гадание на Святки на будущего мужа с помощью обручального кольца

Самый обычный стеклянный стакан с простым, без рисунков, дном наполните водой на три четверти, после чего положите на дно (желательно строго посередине) почищенное обручальное кольцо, одолженное для гадания у кого-нибудь из знакомых.

Считается, что если смотреть на него, точнее, в его центр, внутрь контура, сквозь слой воды, то внутри отобразится образ будущего супруга. Однако на быстрое его появление не рассчитывайте, всматриваться придется довольно долго.

Святочное гадание на будущего мужа с помощью сковородки

Погадать таким образом можно в любой день святочного периода. Чтобы узнать, кто будет вашим женихом, необходимо под кровать своей мамы незаметно для нее положить сковородку и, разумеется, не поставить ее об этом в известность. Укладываясь спать, про себя произнесите следующую фразу: "Суженый-ряженый, приходи к теще в гости блины есть".

Осталось утром выведать, кто из ваших общих знакомых ей приснился. Вполне возможно, что именно он в новом году займет вакантное место возлюбленного.

Гадание на суженого с зеркалом

Одно из самых опасных считается гадание по зеркалу.

Гадать начинают в полночь. Для гадания понадобятся зеркало и свеча. Распустите волосы, если на вас надет пояс, снимите. Зеркало поставьте напротив себя, рядом – свечу, которая должна быть единственным источником света. Тихо произнесите заклинание: "Суженый-ряженый, приди ко мне ужинать" и всмотритесь в зеркало. Появление жениха предвестит легкое колыхание свечи и запотевшее или потемневшее зеркало. Смотрите внимательно на левое плечо своего отражения. Рассмотрите лицо и произнесите заклинание-оберег: "Чур сего места!". После этих слов образ мужчины исчезнет, и вы окажетесь вне опасности.

Можно погадать по двум зеркалам. Поставьте их напротив друг друга, а между ними – свечи. Если вы все сделали правильно, в отражении должен появиться своеобразный коридор. В комнате оставьте только самых близких подруг, но они не должны вам мешать и комментировать. Начинайте вглядываться в коридор и ждать появления жениха. После окончания гадания также необходимо произнести заклинание-оберег.

Гадание на имя будущего мужа

1. Во все времена молодые девушки выходили ночью на улицу и у первого встречного мужчины спрашивали его имя. Оно и считалось именем будущего мужа.

2. На луковицах пишут имена возможных претендентов на руку и сердце. Ставят их в воду. Которая луковица прорастет раньше – от имени того и ждите предложения.

3. Пишут записочки с именами, скручивают и кладут под подушку. Наутро вытаскивают одну и читают имя суженого.

Кем будет будущий муж

Одно из самых интересных гаданий на Рождество. На столе раскладывают предметы, по которым угадывается профессия мужа. В старину это были хлеб, книга, ключи, уголь, означающие труд крестьянина, кузнеца, священника и купца. Сейчас используются современные вещи, но среди них должно быть обручальное кольцо. Девушка с завязанными глазами выбирает предмет. Если в руки попадается кольцо, значит, она непременно выйдет замуж в наступившем году, но кем будет этот человек – неизвестно.

Ножницы – это будет модельер, компьютерный диск – программист, свечка – священник, ручка – писатель (чиновник), нож – военный, рюмка – пьяница, крупа – бизнесмен, пепел – неудачник, монетка – щедрый, зеркало – щеголь (гуляка), топорик – злой. А если попадется девушке уголек, ходить в невестах ей еще год.

Гадание по нити

По нити гадают исключительно девушки. Вденьте в три иголки три нити – черного, белого и красного цветов. Пусть кто-нибудь осторожно приколет их к вашей одежде со стороны спины. Не зная, в какой очередности расположены иголки, выдерните одну нитку. Красная нить – радуйтесь, в этом году вы выйдете замуж и родите ребенка. Белая – дорога в ЗАГС вам пока заказана. Черная – лучше обратите свое внимание на карьеру: замужество счастья вам не принесет.

Гадание по воску

Гадание, очень распространенное на Руси с древних времен. Нужны воск (восковая свеча), большая ложка, миска с водой, небольшой открытый огонь (подойдет обычная конфорка или огонь свечи).

Если свечка твердая, можно потереть ее на крупной терке или просто порезать на кусочки. Нужно, чтобы воск уместился в столовую ложку. Растопите воск, а затем быстро, одним движением вылейте его в миску с холодной водой. И смотрите, смотрите! Силуэты, фигуры и непонятные узоры могут многое рассказать о будущем. Многие фигуры сможете трактовать сами – они могут походить на пальму (отпуск в жаркой стране), профиль Пушкина (открытие поэтического дара) или значок $.

Но некоторые фигурки имеют особое значение:

Если воск распался на маленькие капельки — к деньгам.

Много полосок – в году будет много поездок.

Веер — трудности в работе, трения в коллективе. Чем четче "прорисовывается" веер, тем более серьезные проблемы следует ожидать.

Виноград — удача и счастье в наступившем году.

Гриб — жизненная сила, здоровье, и не только ваше, но и близких.

Фигура дракона – достижение цели, осуществление мечты.

Колокол всегда значит новость. Ровный со всех сторон колокол предвещает хорошее, кривой — плохое, а несколько колоколов означают тревогу.

Звездочка(и) – удача на работе или в учебе.

Лист от дерева — кто-то задумал недоброе, вам завидуют и плетут интриги за спиной.

Обезьяна сулит предательство, фальшивых друзей и ложь.

Штаны предвещают скорый выбор на жизненном пути.

Цветок – поздравляем! Он сулит счастливое замужество или романтическую встречу.

Человеческая фигура – появится новый друг.

Если из воска образовалась фигурка, напоминающая яблоко, присмотритесь внимательнее — чем ровнее она будет, тем лучше знак, если яблоко окажется кривым, в будущем вас поджидает искушение, от которого следует отказаться.

Яйцо всегда символизировало новую жизнь, будь то рождение ребенка или перемены в жизни. В любом случае это будет что-то новое и неизведанное.

Гадание на пол будущего ребенка.

Нужно: кольцо, нитка, стакан с водой.

Проденьте нитку в колечко и медленно опустите в стакан с водой. Затем так же медленно вытащите и подведите к ладони подружки. Если кольцо будет совершать круговые движения – родится девочка. Если станет качаться, как маятник, то мальчик.

Гадание по вещам

В этом гадании должно участвовать как можно больше человек, которые хотят узнать свое будущее на ближайший год. В ночь с 18 на 19 января после полуночи каждый участник должен снять с себя украшение, которое постоянно с ним. Если нет кольца или цепочки, подойдет даже простая пуговица. Предметы нужно положить в корзинку или коробку и тщательно перемешать. Два человека должны встать спиной друг к другу, чтобы не видеть, чье украшение они достают, но чтобы этот предмет видели все гости. Когда один ведущий достает из коробки украшение, второй начинает петь песню, желательно со смыслом: "Мы желаем счастья вам", "Ах эта свадьба", "Он уехал в ночь на ночной электричке" и т. д. Какая песня будет исполнена хозяину выбранного предмета, того ему и следует ждать в новом году.

Гадание по крещенской воде и снегу

Присмотрите днем возле дома место почище. В ночь с 18 на 19 января не глядя возьмите пригоршню снега и слепите из него комок. Дома положите комок в плошку и оставьте до утра. А утром внимательно рассмотрите талую воду. Если вода чистая – год будет удачным. Мелкие соринки – хлопоты и небольшие препятствия. А если попадется крупный мусор, вам надо быть внимательнее и осторожнее.

Расскажите свои интересные истории, связанные с гаданием на Святки.