Новый год и Рождество — одни из любимых праздников в России. Еще бы, ведь они несут с собой почти две недели выходных! Однако это удовольствие доступно не всем, и представители некоторых профессий продолжают работать независимо от того, какой нынче день в праздничном календаре. Они слушают обращение президента и поздравляют друг друга не за праздничным столом, а на рабочем месте. Кто же эти люди, которым сегодня мы все дружно сочувствуем?

Во-первых, это сотрудники диспетчерской службы МЧС. В праздничные ночи (особенно в новогоднюю) сюда поступает поразительно много звонков обо всех происшествиях: от крупных пожаров до мелких бытовых проблем. Например, кто-то вышел на балкон и за ним закрылась дверь. Тогда срочно требуется помощь спасателя. Дежурные в праздники могут себе позволить только поздравить друг друга, не вставая с рабочих мест.Также праздники — непростое время для сотрудников службы противопожарной безопасности. Ведь возгорание во время новогоднего или рождественского веселья может спровоцировать даже обычный "Бенгальский огонек". Поэтому пожарные готовы в любую минуту отреагировать на вызов. В свободное же время они могут смотреть на работе новогодние передачи, вкусно поесть или поиграть.

Врачи — еще одни представители профессии, для которой праздники оборачиваются сильной головной болью. Кто-то может подскользнуться на ледяной горке, а кто-то — сильно пораниться при нарезке салатов, и это не говоря о неправильном запуске крупных салютов и фейерверков. В такие минуты больницы и скорая помощь отдыхать не может. Но даже медики могут создать праздничное настроение на работе: нарядно украсить больницу и организовать праздничный стол с едой из дома и просмотром "Голубого огонька".

Немало потрудиться на работе приходится и полицейским. Дежурные отвечают на звонки, причем зачастую они представляют собой жалобы на шумных соседей. Сотрудники правопорядка хоть и понимают, что в Новый год и Рождество можно пошуметь и после 11, но все равно отправляют полицейских разбираться в ситуации. Также активно за безопасностью следит ДПС, ведь нет-нет, да найдется человек, который сядет после бурной вечеринки за руль. Радует то, что в спокойное время сотрудники могут посидеть в машине возле, например, городской елки, что хоть как-то скрасит их рабочие будни.

Водители городских служб такси очень нужны местным жителям. Ведь как иначе добираться до знакомых, если время уже за полночь, а за руль уже сесть состояние не позволяет? А таксисты знают, что порой новогодние рейсы оказываются очень веселыми. Так, однажды к одному из представителей данной профессии в салон завалился пассажир, лег на заднее сиденье и сразу же уснул. Когда таксист его разбудил, то мужчина протянул ему пять тысяч и попросить "покатать до 6 утра".

И напоследок напомним, что новогодние и рождественские праздники — это хорошее время для работы различных артистов, шоуменов и Дедов Морозов со Снегурочками. Некоторые умудряются за эти дни даже заработать, например, на неплохой автомобиль. И, конечно же, в праздники верно и исправно трудятся продавцы различных магазинов