Январские каникулы — это затянувшийся праздник живота. Походы по гостям, встреча с друзьями в кофейнях и ресторанах, холодильник "набитый" вкусняшками. За десять дней люди легко набирают пару, а то и тройку, лишних килограммов. Чтобы этого не произошло, необходимо придерживаться совсем не сложных советов. ИА "Амител" узнало как вкусно есть и не толстеть.







Нет обжорству



Даже если в Новогоднюю ночь вы позволили себе попробовать все салаты, горячие блюда, пили газировку, чай с тортиком и не удержались от фирменной маминой выпечки, то 1 января придется взять себя в руки. Во-первых, калорийная еда, да еще в немаленьких количествах, вредит здоровью. Страдают печень, поджелудочная, желудок. А во-вторых, вы не заметите, как "придут" нежелательные килограммы.



Так что соблюдайте простые и всем известные правила: полноценный завтрак, легкий перекус, обед с белковой пищей и никаких углеводов на ночь глядя. Это не сложно и очень даже вкусно.



Движенье — жизнь.



Больше двигайтесь. Правило старо как мир: расходовать больше, чем потребляешь. Тем более в новогодние каникулы не действует отговорка "я не успеваю" или "у меня нет времени". Гуляйте, катайтесь на лыжах, ходите пешком, попробуйте встать на сноуборд, возьмите абонемент в бассейн или на йогу. Как вы уже поняли, вариантов начат здоровый образ жизни не мало. Было бы желание.



Правильное мясо



Если вы не вегетарианец, и не против мясных блюд, то налегайте на курочку, индейку или говядину. Главное, чтобы кушанье было не жирным и с правильным гарниром. Идеальный вариант — овощи. Выпечку, тортики и конфеты постарайтесь заменить творожными десертами и фруктами. Смузи, запеканки, желе — очень вкусно и не так опасно для фигуры. И помните, чем меньше вы термически обрабатываете фрукты и в\творог, тем больше в них пользы. Витамины зимой точно не помешают.



Сила воли



Если вы уверены, что красивая фигура и легкость во всем теле вам нужны больше, чем шоколадный торт, то можно повести разгрузочный день. Однако следует помнить, что к таким мерам "приведения себя в порядок" надо относится с осторожностью. Нельзя резко начинать голодать (организм должен подготовиться) и лучше не выбирать в качестве питания на целый день фрукты. Кислота может негативно сказаться на желудке. Хороший вариант — белковая пища (например куриная грудка) или кефир. Но опять же: на следующий день нельзя набрасываться на еду.



Радикальные методы



Если же цель не просто "привести себя в порядок", а шокировать коллег идеальными формами, то придется постараться. Главное правило (и его нельзя нарушать!) это отказаться от сладостей, газировки и белого хлеба. Нет конфетам, тортикам, вафлям, эклерам и так далее по списку. Простые углеводы чуть ли не моментально откладываются на талии.

