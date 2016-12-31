В России по традиции принято примерно за час до полуночи 31 декабря провожать уходящий год. Считается, что в это время нужно вспомнить все то важное, что произошло за этот год в жизни, что принес год, а что отнял. Стоит поблагодарить год за подарки судьбы, а также это подходящее время, чтобы отпустить все обиды близким людям, шагнув в Новый год с легким сердцем. Чтобы в наступающем году пришло только хорошее, нужно настроиться на позитив, встречая новые возможности.

Провожаем старый год

Кроме того, в преддверии самого волшебного для многих праздника готовиться к проводам уходящего года можно заранее. В конце года многие стараются доделать неоконченные дела, расплатиться с долгами, навести в доме порядок. В общем, оставить прошлые заботы и ненужный груз в старом году.

Можно сделать за несколько дней до праздника генеральную уборку дома. Без сожаления избавляйтесь от старых ненужных вещей. Если не пользовались ими в последние несколько лет, значит, в них нет нужды. Выбросите хлам, не позволяйте ненужному задерживаться в вашем доме. Наведите чистоту и порядок, и если есть желание, даже можно переставить мебель.

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После можно заняться и украшением дома к празднику: нарядите елку, развесьте гирлянды, мишуру, дождик – дом будет чистым и праздничным. Вспомните, каким был уходящий год в плане отношений с людьми – близкими, любимым человеком, друзьями, коллегами. Стоит помириться с теми, с кем случились разногласия, позвонить, встретиться. Если такой возможности нет, мысленно попросите прощения у человека за обиды и непонимание, также можно поблагодарить людей за хорошие моменты.

Встречайте Новый год с хорошим настроем и мыслями. Кстати, считается, что в последние моменты уходящего года признаваться в чувствах – тоже очень хорошая примета. Также есть поверье, что до наступления Нового года нужно обязательно отдавать долги. Якобы тогда в следующий год вы не вступите с финансовым бременем и ситуация с деньгами наладится в новом году.

Встречаем Новый год

Проводив старый год, можно встречать новый. Так как в этот праздник и дети, и взрослые верят в чудеса, можно загадать самые сокровенные желания. Нужно верить, что они обязательно исполнятся. Скажите близким самые важные слова, признайтесь в любви, встречайте наступающий год в гармонии. Новогодняя елка, Дед Мороз и Снегурочка, салат "Оливье", шампанское, мандарины, фильм "Ирония судьбы, или С легким паром", праздничное обращение президента, бой курантов и залпы фейерверка – это давно стало неотъемлемой частью российского Нового года. Пусть новогодний период запомнится вам как пора настоящих чудес, в которую можно с оптимизмом войти в новый этап своей жизни