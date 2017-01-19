Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Крещенский крестный ход во главе с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием прошел в краевой столице утром в четверг, 19 января.

Процессия проследовала от здания Знаменского женского монастыря к площади Баварина до речного вокзала.

Здесь состоится чин великого освящения воды, который является традиционным для этого православного праздника.

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Отметим, что жители Барнаула еще с ночи активно идут на крещенские площадки, где окунаются в ледяные купели.