В 2017 году в Барнауле два места, где оборудованы специальные купели для купания на Крещение. Как сообщили порталу Amic.ru в Центре ГИМС МЧС России по Алтайскому краю, специалисты заранее провели необходимые замеры льда в местах, где находятся купели.
Купели оборудованы по правилам и отвечают всем требованиям безопасности.
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Специалисты говорят, что совершать обряд купания необходимо только в тех местах, которые официально определены и проверены специалистами. А вот погружение в самодельные иордани опасно для жизни.
Список официальных купелей, организацией которых занимаются органы местного самоуправления:
– река Обь (район речного вокзала);
– озеро Пионерское (в районе лагеря "Дружный").
В ночь на Крещение в указанных местах будут дежурить сотрудники МЧС, кареты скорой помощи и полицейские.
Комментарии
А потом добро пожаловать к нам с цистом , простатитом, воспалением придатков ...
Дохтур 14 января 2017 г. 15:17 Не мешай естественному отбору.
озеро Пионерское - это возле Казенной Заимки
Нужны ли новости РПЦ на сайте amic.ru? да 1088 чел. нет 1778 чел. необходим спецраздел 77 чел. мне все равно 678 чел
Без подготовки и закалки нельзя народ окунать в проруби. И правильно сказал товарищ Дохтур - потом народ не может вылечить простатиты и циститы .... Если уж так надо это делать то епархии бы надо арендовать на день бассейны Барнаула и на здоровье пусть народ окунается сколько душе угодно. И приобщаться к вере или укреплятся, если приобщены, и не подхватят простуду. Всем будет хорошо. Не забывайте что Иисус, окунался в теплую воду реки Иордан- поэтому все истинно верующие должны окунаться в такую же теплую воду.
атеист 19 января 2017 г. 13:04 Иисус еще и обрезание принимал, так тоже всем обрезаться???