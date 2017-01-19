В 2017 году в Барнауле два места, где оборудованы специальные купели для купания на Крещение. Как сообщили порталу Amic.ru в Центре ГИМС МЧС России по Алтайскому краю, специалисты заранее провели необходимые замеры льда в местах, где находятся купели.

Купели оборудованы по правилам и отвечают всем требованиям безопасности.

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Специалисты говорят, что совершать обряд купания необходимо только в тех местах, которые официально определены и проверены специалистами. А вот погружение в самодельные иордани опасно для жизни.

Список официальных купелей, организацией которых занимаются органы местного самоуправления:

– река Обь (район речного вокзала);

– озеро Пионерское (в районе лагеря "Дружный").

В ночь на Крещение в указанных местах будут дежурить сотрудники МЧС, кареты скорой помощи и полицейские.