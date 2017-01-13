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Строительство крещенского городка началось в Барнауле — помимо оборудования мест окунания подготавливаются парковки, расчищаются подъезды.

Напомним, что купели будут организованы в районе речного вокзала, на озере Пионерском и в Казенной Заимке.

Заместитель руководителя муниципального "Автодорстроя" Виктор Райко рассказал, что там, где сейчас ведется строительство крещенского городка, чистится и готовится место для строительства купели.

"Туда уже доставлена сама купель. Завезен лед. И мы приступаем к строительству крещенского городка. Кроме того, подготавливаются дороги, чистятся парковки – в частности, на площади Баварина, у женского монастыря", – цитирует слова Райко пресс-центр мэрии.

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Известно, что чин водосвятия в этом году будет проведен у речного вокзала и в Казенной Заимке.

Крещение празднуется 19 января. В рамках подготовки к православному празднику в поселке Кирова предложено организовать одностороннее движение.

Начиная с 18 декабря у купели на речном вокзале будут дежурить спасатели. Непосредственно на праздник в крещенском городке можно будет выпить чаю и кофе. Также после погружения в купель барнаульцы смогут согреться в банях.

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В этом году толщина льда на Оби составляет 50 сантиметров. В целях безопасности принято решение пропускать на лед одновременно не более 80 человек.