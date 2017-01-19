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Чин великого освящения обской воды в Барнауле. Фото

, ИА "Амител"
Чин водосвятия провел митрополит Алтайский и Барнаульский Сергий

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Чин водосвятия провел в крещенском городке на речном вокзале митрополит Алтайский и Барнаульский Сергий.

Воду в Оби глава митрополии освятил по завершении крестного хода, который начался у Знаменского монастыря. Затем процессия проследовала на площадь Баварина и далее на берег Оби.

В настоящее время барнаульцы активно набирают из реки святую воду. Множество горожан принимают участие в крещенских купаниях, окунаясь в купель.

Читайте также: Где в Барнауле можно окунуться в прорубь на Крещение?

Присутствующий на месте событий корреспондент портала Amic.ru сообщает, что на Оби собралось огромное количество молодежи.

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Комментарии

19.01.2017 12:39
- гость -

Они её пить будут?

0  0
19.01.2017 12:52
точный

сами попы наверное не купаются, не видел , а народ ныряет. пить нельзя из реки.

0  0
19.01.2017 12:57
Алекс

Дык, эта, вода в Оби проточная, или после освящения течение вод останавливается?!

0  0
19.01.2017 13:10
месный

а могут ли они отличить святую воду от не святой. походу это всё надувалово конкретное

0  0
19.01.2017 13:34
атеист

Вода становиться заряженной но конечно вопрос какая вода. Та что в проруби в реке- вытекает сразу и замещается новой. Надо в бассейнах купели организовывать - вода теплая и будет постоянно святая

0  0
19.01.2017 13:35
djusha67

На четвертой фотке похоже что они крест упустили в прорубь...

0  0
19.01.2017 13:44
NiGHT

обычно за воду водоканал отвечает. ее привозят цистернами с соседней колонки.

0  0
19.01.2017 13:53
месный

атеист 19 января 2017 г.

Заряженной чем она становится?

0  0
19.01.2017 14:26
Вадила джипа

Святые дела физике не поддаются.

Поэтому видимо когда воду в проруби освящают, то она становится там святой и точка.

Если с точки зрения физики рассуждать то вся вода должна стать святой как минимум ниже по течению, и потом она в океан попадает и тоже святая наверное. В ней вот даже какие нибудь папуасы купаются и автоматически принимают крещение. А потом она испаряется и в виде пара возвращается на континент. Теряется ли святость в процессе испарения - или остается? если остается - то там еще прошлогодняя есть - или она постепенно иссякает и нужно подзаряжать? и обратно когда пар превращается в воду или снег - при конденсации святость сохраняется?

в общем так можно глубоко зайти поэтому когда воду в проруби освящают, то она становится там, в этой конкретно проруби, святой.

0  0
19.01.2017 14:28
Вадила джипа

И забыл дописать и некоторые люди ее потом даже пьют. и не болеют. наверное потому что верят

я вот не пью и не купаюсь - не верю...

думаю что там зараза всякая в речной-то воде.

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19.01.2017 14:34
месный

Вадила джипа 19 января 2017 г. 14:26

Не будем трогать физику или что-то ещё научное. Вот есть поп который освящяет воду (делает её святой) - он может отличить святую воду от не святой? Берём 100 стаканов обсолютно одинаковых и наливаем во се кроме одного простую воду а в один святую - найдёт ли он стакан святой воды с первого раза, а со второго, а с третьего, а вообще?

0  0
19.01.2017 14:56
- гость -

вот вроде бы люди верят - каждый в свое, обряды совершают, это их дело в конце концов а вот как-то у меня - неверующего - они какую-то неприязнь вызывают, подозрение, пропаганда эта религиозная изо всех щелей... не такие они и безобидные эти божьи люди, не такие...

0  0
19.01.2017 16:14
Вадила джипа

19.01.2017 14:34 месный

Не будем трогать физику или что-то ещё научное. Вот есть поп который освящяет воду (делает её святой) - он может отличить святую воду от не святой? Берём 100 стаканов обсолютно одинаковых и наливаем во се кроме одного простую воду а в один святую - найдёт ли он стакан святой воды с первого раза, а со второго, а с третьего, а вообще?

смешно. это как раз научный эксперимент в чистом виде. называется метод слепого контроля. а если наливающий не знал где святая вода - то будет метод двойного слепого контроля.

повторюсь, сам не участвую в этих обрядах т.к. физик, но ответ знаю, могу процитировать церкву: "бог укажет ему верный стакан, а если укажет не верно, то на все воля божья, и неисповедимы пути господни."

2  0
19.01.2017 16:45
месный

Вадила джипа 19 января 2017 г. 16:14

Это не научный эесперемент в чистом виде , а способность того кто что-то делает проверить качество того что он сделал, а если он сам не может отличить , в данном случае, святую воду от простой - то значит и нет такой.

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19.01.2017 17:23
дед

"бог укажет ему верный стакан, а если укажет не верно, то на все воля божья, и неисповедимы пути господни." чо тут непонятного?

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