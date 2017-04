МИД Украины на своей странице в Twitter написал одно-единственное условие, которое делает возможным участие в песенном конкурсе "Евровидение-2017".

Главное условие звучит так: участники должны "соблюдать украинский закон", пишет РБК.

#Ukraine provides equal opportunities for all participants in the contest-the only condition,they must respect Ukrainian law #Eurovision2017 pic.twitter.com/aCpF2aq82e