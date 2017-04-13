МИД Украины на своей странице в Twitter написал одно-единственное условие, которое делает возможным участие в песенном конкурсе "Евровидение-2017".
Главное условие звучит так: участники должны "соблюдать украинский закон", пишет РБК.
#Ukraine provides equal opportunities for all participants in the contest-the only condition,they must respect Ukrainian law #Eurovision2017 pic.twitter.com/aCpF2aq82e— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 13 апреля 2017 г.
Как неоднократно сообщало ИА "Амител" , СБУ в конце марта запретила российской певице Юлии Самойловой въезд в страну. Именно Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе. Запрет на въезд в страну связан с выступлением певицы в Крыму в 2015 году.
Комментарии
Насколько я помню это первый случай когда по политическим причинам запрещают участвовать в международных мероприятиях, ранее наоборот только сами отказывались, например Олимпийские игры в Москве. Украина хоть как то хочет войти в историю видимо, если считают ее преступницей, так надо наоборот пустить ее и арестовать и судить по их законам, а так глупость какая-то, хотя умных поступков сейчас от них крайне мало.
Страны с таким названием не существует,есть тока 404!