Фото: podarkivolhonka.ru
Первый канал принял решение не транслировать "Евровидение-2017" из-за ситуации с участницей конкурса от России Юлией Самойловой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт телеканала.
В сообщении говорится, что телеканал считает отказ со стороны Украины "абсолютно необоснованным". Представители Первого канала уверены, что Киев хочет политизировать конкурс, который на протяжении всей 62-летней истории объединял людей.
Ранее Европейский вещательный союз (EBU) уведомил канал о том, что не смог урегулировать вопрос участия российской конкурсантки и вновь предложил заменить Самойлову или организовать ее удаленное выступление.
Телеканал назвал удаленное выступление "дискриминацией российской участницы", подчеркнув, что оно "идет вразрез с правилами и принципами конкурса". "Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться", — также подчеркнул телеканал.
В данной ситуации Первый канал не считает возможным транслировать "Евровидение-2017", цитирует агентство сообщение.
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"Интерфакс" отмечает, что ранее об отказе от трансляции конкурса сообщал ВГТРК. В сюжете, который был показан по "России 24", корреспондент утверждал, что в 2017 году транслировать "Евровидение" не будет никто, поскольку от России на конкурс никто не поедет. Но тогда на Первом канале не подтвердили это заявление.
Ранее СБУ запретила Самойловой въезд на Украину на три года из-за ее выступления в Крыму в 2015 году. Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе "Евровидение" другого российского представителя, у которого нет проблем с украинским законодательством.
Комментарии
не было бы счастья, да несчастье помогло!
И слава Богу. Нефиг занимать эфир всякой какай.
да и так уж прославилась!!
и это правильно!
Первый шаг к развалу данного конкурса, гейропа сама себе яму роет.
Ну неужели наконец-то ради престижа страны сподобились отказаться от рекламного бабла. Так глядишь телевизионщики начнут закрывать калечащие психику передачки типа дом-2," пусть говорят" и прочие стирки грязного белья.
Отлично что не будут показывать. Наши пивохлебы хоть шашлыки пожарить еще раз успеют, да сериальчик про ментов посмотреть, что еще глупым надо ?
"что еще глупым надо " да немного конечно! человек вообще должен быть скромным, не хвастливым, умеренным во всем! а ты вот особоодаренная личноздь хвастлив и заносчив! у вашей либерастной публики подобные качиства весьма почитаютЦа! ха-ха!
Вообще этот конкурс не стал тем местом, где известность приходит не достойным по исполнению песни, а по ярко выделенному трешу отклонения от нормы (извращения). Я вот до сих пор не могу понять кто такой (я) эта Кончита. А Вы можете мне объяснить?
зачем? зачем вам объяснять то что в голове нормального здравого человека не укладыватЦа никак! это могет вам только гостей 09:47 обияснить у него с пониманием энтой лабуды все в порядке! ха-ха!
будем смотреть пусть говорят
мы николашка второй! будешь!
А что у нас нет певцов которые в Крыму небыли?
Либерал макаревич хлёстко откритиковал Кремль.Дескать,какие там хитромудрые:с подковыркой посылают за границу певцов попеть.И не понимают они,проклятые,что украина понад усе,свои законы свято чтут и ставят их соблюдение превыше всего.
Дискриминация социальной группы "любители музыки" по признаку политического самодурства царя. Сепаратизм однако. Прокуратура, возбудись.
Изначально надо было Панайотова посылать. Решили "вытрепнуться" - теперь пожинаем плоды.
пожинаем плоды--кислые плоды режима )
какие ты там плоды в своих штанах пожимаешь? чюдо кастрюлеголовое пиши за себя только!
Кто такой Панаётов??? Надо было Шнурова посылать на этот балаган, и всё!
А желающим посмотреть ютуб никто не выключал!
14.04.2017 11:13 Сегодня пятница и скоро конец дня, придешь домой нальешь отборнейшего дешевого пивка, да на пропуканый диван к телувизору смотреть пусть говорят. Потерпи чуток еще осталось.
14.04.2017 11:39- гость - да, так и сделаю! а ты прилетишь наверное домой на собственном вертолете, дернешь вискаря, побалуешься с маделью, сядешь в залах в креслице и удавишься от своей исключительности! чюдо кастрюлеголовое, ты хоть котомочку собери, безвиз дали шуруй на работу в европу, ж-пы тебя уже заждались! ха-ха!