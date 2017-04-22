Фото: youtube.com
Песня Occidentali's Karma ("Карма западного человека"), которую исполняет 35-летний итальянец Франческо Габбани, возглавила перечень фаворитов грядущего "Евровидения". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные букмекерских компаний.
Ритмичная песня повествует об эволюции, проблемах и надеждах на будущее. Габбани исполняет ее в шутливой форме, а вместе с ним в кадре появляется "танцующая обезьяна", пишет агентство. Ролик итальянца в YouTube посмотрели уже почти 100 милионов раз.
Второй в перечне фаворитов названа Болгария, после которой идут Швеция и Португалия, а замыкает пятерку лидеров Бельгия.
Напомним, песенный конкурс в 2017 году пройдет в Киеве, в нем будут участвовать исполнители из 42 стран. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, а финал — 13 мая.
Россию представлять на "Евровидении" должна была Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning, но СБУ запретила россиянке въезд в страну из-за выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал РФ транслировать выступление девушки через спутник или сменить конкурсанта, однако на Первом канале сочли неприемлемыми данные варианты и отказались транслировать конкурс.
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