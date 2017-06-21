Поисково-спасательные работы на Ладожском озере возобновлены после небольшого перерыва, сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
Основные усилия сосредоточены на обследовании береговой линии и акватории озера. Силами спасателей и сотрудников МВД с использованием кинологических расчетов проходит осмотр береговой линии.
Также для поисков применяются беспилотники и вертолеты Ми-8. Привлечены гидролокаторы. Работают волонтеры.
Продолжается работа водолазных расчетов на глубине от 30 до 50 метров. С целью их реабилитации после погружения на большую глубину на месте проведения поисково-спасательных работ организована работа барокамеры арктического спасательного учебно-научного центра "Вытегра".
К проведению поисковых работ привлечены 273 человека и 72 единицы техники. Погода благоприятствует поиску.
В Импилахтинском заливе Ладожского озера вторые сутки ищут двух молодых людей и девушку. 19 июня в 21:20 по местному времени поступила информация о перевернувшейся лодке, в которой находились пятеро подростков. Двум подросткам удалось выбраться на берег. Троих вторые сутки пытаются найти спасатели. Один из выживших сообщил, что девушка утонула, но эта информация не подтверждена. По одной из версий, подростки могли оказаться в воде из-за лихого управления лодкой.
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