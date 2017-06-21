Бабушка одного из подростков, спасшихся после инцидента с лодкой на Ладожском озере в Карелии, рассказала об обстоятельствах произошедшего и о том, как мальчикам удалось выжить, пишет "Комсомольская правда".
"Лодка опрокинулась не так уж далеко от берега — метрах в 50. Изначально, как объяснил Игорь, не было большой паники. Все договорились, что вместе плывут к одному берегу. Но там течение сильное, и всех, кроме Игоря и Андрея, начало относить в сторону", — рассказала Татьяна Николаевна.
По ее словам, ребятам удалось вылезти на островок и отдышаться. Она рассказала, что ее внук якобы несколько раз плавал к месту, где опрокинулась лодка, но там никого не было.
"В итоге он сумел добраться до берега, где стояли туристы лагерем. Они вызвали МЧС и побежали в поселок", — сообщила женщина.
Спасатели продолжают поиск пропавших подростков, которые перевернулись на лодке на Ладожском озере в Карелии 19 июня. Из пяти подростков спаслись только двое.
Комментарии
история обрастает все новыми подробностями
я не верю
так дойдет и до того, что наградят