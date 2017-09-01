Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Тендер на приобретение городской новогодней ели объявила администрация Барнаула — начальная цена контракта составляет более 12 млн рублей.
В лот, именуемый как "Поставка комплекта оборудования для устройства снежного городка", входят искусственная ель, объемная светодиодная макушка для зеленой красавицы, освещение для всей этой конструкции, а также иллюминация для снежного городка.
Начальная цена контракта составляет 12,179 миллиона рублей, которые выделяются из городского бюджета.
"Искусственная новогодняя ель должна представлять собой сборно-разборную металлическую конструкцию, состоящую из стального каркаса и комплекта световой искусственной хвои. Высота искусственной новогодней ели должна составлять не менее 30 метров", — говорится в документах закупки.
Цвет каркаса будет зеленым. Количество ярусов – 57 штук. На верхушке каркаса должны располагаться два кольца для крепления хвои. В верхней части находятся отверстия с приваренной гайкой для крепления хвойной макушки.
Особое внимание уделяется хвое елки. "Комплект искусственной хвои представляет собой искусственные ветки из лески ПВХ со вставками из эко-хвои, имеющими внешний вид отростка, который должен быть максимально приближен к естественному природному внешнему виду натуральных веток", — говорится в описании.
Отдельно оговаривается форма иголки эко-хвои. Она должна быть объемной, с заостренным кончиком, а в сечении представлять собой направленную трапецию.
Аукцион по определению поставщика новогоднего комплекта состоится 25 сентября.
Отметим, что в Барнауле вот уже который год ведется дискуссия о переносе главной городской елки на новое место. В последние годы главный символ праздника устанавливают на площади Сахарова. Однако не исключено, что в этот раз елка и снежный городок все же переедут. Среди возможных площадок называются площадь Свободы, парк "Изумрудный", площадь Советов и территория перед спортивным комплексом "Победа" на улице Антона Петрова.
Комментарии
Ну нехило. Хороший подарок себе на новый год. Минимум одиннадцать лямов на ум пойдет. Когда нажрётесь??
А потом её уберут на хранение. А хранить будут в арендованном за такую же сумму ангаре у своих друзей.
каждый год елку покупают... и говорят, что на века
1.09.2017 13:13
- гость -
каждый год елку покупают... и говорят, что на века
тоже самое в голову пришло
прошлая елка стояла где-то до 2010 года, этой значит тоже уже 8 лет, так что не каждый год... в том году вроде с ней какие-то проблемы уже были, хотели поменять, но не стали.
https://elka1.ru/catalog/ulichnye-elki/?PAGEN_1=4
вот на этом сайте нашел ель самую дорогую 20 метров за 1.62 млн, ну пусть гирлянда эта еще супер пупер на 100 тыс потянет и установка этого всего, создание города на 1 млн, итого 2.7 млн максимум... остаток как говориться "на руки"
гигантские зеленые морковки, ничем не напоминающие елку.
12млн!!! Ёлка 12млн!!! Ёлка?
Ёлка?
12 ЛЯМОВ!!!!!!!!!!!!!!!!
Столько елей возле администрации растет, настоящих.
Не рубите, просто нарядите их. А 12 лямов на высадку деревьев, озеленение пустите.
12млн!!! Ёлка 12млн!!! Ёлка?
Это певица с таким именем будет снегурочкой все новогодние праздники.
Сосна искусственная "Светодинамическая"- (световое оборудование)
Уральская, 30 м
Высота ели: 30 метров
Тип елки: уличная, каркасная
Цвет: зеленый, зеленый с белыми кончиками
Материал хвои: леска-ПВХ (сосна)
в наличии
Цена: 6 761 400 руб (доставка, монтаж, наладка)
В конкурсе "Выкинь бюджетные деньги на ветер" администрация Барнаула займет первое место. Даже если бы вся эта "музыка" стояла всю зиму, можно было возмущаться колоссальными тратами. Но с учетом того, что Сахарова перекрывают на две-три недели - это уже ни в какие ворота.
ну нету кризиса у нашей власти, всё у них хорошо, экономить не нужно ни на чем.
В конце 2015г. был тендер:
На сайте госзакупок власти города Барнаула опубликовали тендер на услуги новогоднего оформления площади Сахарова. На елку и другие праздничные объекты администрация города готова потратить не больше 9,8 млн рублей.
Согласно условиям аукциона, поставка новогодней ели оценивается в 2,787 млн рублей. Кроме нее исполнитель должен установить на площади 4 горки, скульптуры изо льда и 9 биотуалетов. Все работы должны быть окончены до 31 декабря 2015 года.
http://torg94.ru/news/6348.html