Пятница, 1 Сентябрь, 14:25

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к открытым спортивным тренировкам в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,55
€ 69,62
Brent
$ 51,5
17°
Обь
134см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Вырубка деревьев в БарнаулеДень знаний-2017 День города-2017
Новости

С Новым годом: власти Барнаула покупают елку с эко-хвоей за 12 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Городские власти также приобретут объемную светодиодную макушку для ели и новогоднее освещение

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Тендер на приобретение городской новогодней ели объявила администрация Барнаула — начальная цена контракта составляет более 12 млн рублей.

В лот, именуемый как "Поставка комплекта оборудования для устройства снежного городка", входят искусственная ель, объемная светодиодная макушка для зеленой красавицы, освещение для всей этой конструкции, а также иллюминация для снежного городка.

Начальная цена контракта составляет 12,179 миллиона рублей, которые выделяются из городского бюджета.

"Искусственная новогодняя ель должна представлять собой сборно-разборную металлическую конструкцию, состоящую из стального каркаса и комплекта световой искусственной хвои. Высота искусственной новогодней ели должна составлять не менее 30 метров", — говорится в документах закупки.

Цвет каркаса будет зеленым. Количество ярусов – 57 штук. На верхушке каркаса должны располагаться два кольца для крепления хвои. В верхней части находятся отверстия с приваренной гайкой для крепления хвойной макушки.

Особое внимание уделяется хвое елки. "Комплект искусственной хвои представляет собой искусственные ветки из лески ПВХ со вставками из эко-хвои, имеющими внешний вид отростка, который должен быть максимально приближен к естественному природному внешнему виду натуральных веток", — говорится в описании.

Отдельно оговаривается форма иголки эко-хвои. Она должна быть объемной, с заостренным кончиком, а в сечении представлять собой направленную трапецию.

Аукцион по определению поставщика новогоднего комплекта состоится 25 сентября.

Отметим, что в Барнауле вот уже который год ведется дискуссия о переносе главной городской елки на новое место. В последние годы главный символ праздника устанавливают на площади Сахарова. Однако не исключено, что в этот раз елка и снежный городок все же переедут. Среди возможных площадок называются площадь Свободы, парк "Изумрудный", площадь Советов и территория перед спортивным комплексом "Победа" на улице Антона Петрова.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

1.09.2017 13:11
- гость -

Ну нехило. Хороший подарок себе на новый год. Минимум одиннадцать лямов на ум пойдет. Когда нажрётесь??

0  0
1.09.2017 13:13
- гость -

А потом её уберут на хранение. А хранить будут в арендованном за такую же сумму ангаре у своих друзей.

0  0
1.09.2017 13:13
- гость -

каждый год елку покупают... и говорят, что на века

0  0
1.09.2017 13:16
- гость -


1.09.2017 13:13
- гость -

каждый год елку покупают... и говорят, что на века

тоже самое в голову пришло

0  0
1.09.2017 13:20
- гость -

прошлая елка стояла где-то до 2010 года, этой значит тоже уже 8 лет, так что не каждый год... в том году вроде с ней какие-то проблемы уже были, хотели поменять, но не стали.

0  0
1.09.2017 13:24
- гость -

https://elka1.ru/catalog/ulichnye-elki/?PAGEN_1=4
вот на этом сайте нашел ель самую дорогую 20 метров за 1.62 млн, ну пусть гирлянда эта еще супер пупер на 100 тыс потянет и установка этого всего, создание города на 1 млн, итого 2.7 млн максимум... остаток как говориться "на руки"

0  0
1.09.2017 13:36
- гость -

гигантские зеленые морковки, ничем не напоминающие елку.

0  0
1.09.2017 13:41
- гость -

12млн!!! Ёлка 12млн!!! Ёлка?

0  0
1.09.2017 13:43
- гость -

Ёлка?

12 ЛЯМОВ!!!!!!!!!!!!!!!!

0  0
1.09.2017 13:53
- гость -

Столько елей возле администрации растет, настоящих.
Не рубите, просто нарядите их. А 12 лямов на высадку деревьев, озеленение пустите.

0  0
1.09.2017 13:54
- гость -

12млн!!! Ёлка 12млн!!! Ёлка?

Это певица с таким именем будет снегурочкой все новогодние праздники.

0  0
1.09.2017 14:01
Kertis

Сосна искусственная "Светодинамическая"- (световое оборудование)
Уральская, 30 м
Высота ели: 30 метров
Тип елки: уличная, каркасная
Цвет: зеленый, зеленый с белыми кончиками
Материал хвои: леска-ПВХ (сосна)


в наличии
Цена: 6 761 400 руб (доставка, монтаж, наладка)

0  0
1.09.2017 14:01
Отчаянная

В конкурсе "Выкинь бюджетные деньги на ветер" администрация Барнаула займет первое место. Даже если бы вся эта "музыка" стояла всю зиму, можно было возмущаться колоссальными тратами. Но с учетом того, что Сахарова перекрывают на две-три недели - это уже ни в какие ворота.

0  0
1.09.2017 14:10
- гость -

ну нету кризиса у нашей власти, всё у них хорошо, экономить не нужно ни на чем.

0  0
1.09.2017 14:23
Podkop

В конце 2015г. был тендер:
На сайте госзакупок власти города Барнаула опубликовали тендер на услуги новогоднего оформления площади Сахарова. На елку и другие праздничные объекты администрация города готова потратить не больше 9,8 млн рублей.
Согласно условиям аукциона, поставка новогодней ели оценивается в 2,787 млн рублей. Кроме нее исполнитель должен установить на площади 4 горки, скульптуры изо льда и 9 биотуалетов. Все работы должны быть окончены до 31 декабря 2015 года.
http://torg94.ru/news/6348.html

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< сентябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
14:24
Самую современную школу в Барнауле открыли на три месяца раньше срока 0
14:13
"Прожиточный МРОТ": депутат Думы рассказал о приоритетах на осеннюю сессию 0
14:03
"Протестов нет": депутат Исаев о поэтапном увеличении пенсионного возраста 4
13:52
Бесплатный автобус курсирует по Бийску 1 сентября 0
13:41
Марш сквозь слёзы: как прошло 1 сентября у барнаульских кадетов 3
13:34
Ровно год остается до обязательной сертификации приборов учета 3
13:22
Пропавшая без вести бийчанка может намеренно скрываться от следствия 1
13:13
Депутат от ЛДПР предложил "подарить" детям лишние два года в школе 3
13:04
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае на первые выходные осени 0
12:47
С Новым годом: власти Барнаула покупают елку с эко-хвоей за 12 млн рублей 15
12:33
И снова 1 сентября: как Барнаул празднует День знаний 17
12:30
Осторожно, ребенок в машине: где школьника научат водить машину? 0
12:26
Стипендии студентов проиндексируют с 1 сентября: в 2017 году – 1419 рублей 3
12:13
Тысячи американцев призывают признать Джорджа Сороса террористом 4
12:07
Госпедагог: в Думе предложили изменить статус учителей на госслужащих 3
11:51
Дом маленьких миллионеров: в небольшом алтайском селе открыли новую школу 6
11:42
Иркутская студентка наняла киллера для родителей из-за бездомного щенка 3
11:34
Дневной стационар барнаульского кардиоцентра расширят в два раза 3
11:22
Грузовик Mercedes столкнулся с "Нивой" в Бийске 0
11:17
Первых студентов зачислили на космический факультет МГУ 0
11:06
Крупнейшие мировые банки готовят запуск новой криптовалюты 2
10:48
Когда в Барнауле заработает вторая очередь ТРЦ "Галактика"? 7
10:33
Летевшие в Новосибирск авиалайнеры посадили в Барнауле из-за тумана 2
10:24
Следите за здоровьем!: На Amic.ru стартовал розыгрыш фитнес-браслета 1
10:13
Россияне в среднем пользуются одним легковым автомобилем 12,5 лет 7
10:02
Парки Барнаула проведут праздничные акции для школьников 1 и 2 сентября 0
10:00
Больше смеха: радиостанция Comedy Radio зазвучала в Барнауле 5
09:49
Житель Алтайского края выиграл в лотерею 1,5 миллиона рублей 4
09:35
Декретницам Алтайского края предлагают побороться за грант на бизнес 2
09:26
Александр Карлин: путь к вершинам начинается 1 сентября 0
09:14
Что за праздник Курбан-Байрам и какое значение он имеет для мусульман? 45
09:08
Курс доллара опустился ниже 58 рублей впервые с июня 8
09:00
Двухколесные кони и полевая кухня: в Барнауле пройдет кубок по веломарафону 0
08:50
Нина Усатова покажет барнаульцам настоящую клоунаду в новом спектакле 0
08:42
Можно ли ходить в школу не в форме и выгонят ли за это с уроков? 0
08:30
Барнаульцев научат расчету заработной платы и управлению персоналом 0
08:22
Барнаульские застройщики стали меньше строить квартиры-студии 6
08:14
Десять лучших фильмов о школе и учителях 17
08:04
18 тысяч квадратных метров асфальта уложат на улице Мусоргского в Барнауле 5
08:00
Выживете ли вы в экстремальной ситуации? Тест 10
07:47
Самая страшная катастрофа в истории: фотохроника Второй мировой войны 4
07:33
Дума без шума: депутаты барнаульского парламента провели последнюю сессию 7
07:21
Черный сентябрь: 13 лет трагедии в Беслане. Хроника событий 42
07:03
Дом с террасой и игровой площадкой продают под Барнаулом за 13,3 млн рублей 9
06:48
Александр Панкратов-Черный приедет в Барнаул с комедийным спектаклем 0
06:32
Барнаульцы на "Голосе": как наши земляки покоряли самое рейтинговое ТВ-шоу 2
06:19
Дожди и грозы обещают в Алтайском крае 1 сентября 0
06:01
Снова в школу: учебный год в Алтайском крае начался для 260 тысяч учеников 6
05:12
Барнаульский "Завод алюминиевого литья" купило ООО с таким же названием 1
04:21
Главный по кошкам: Шнуров стал ведущим новой программы на Первом канале 2
03:54
Жителя Петербурга задержали по обвинению в убийстве 21-летней давности 0
02:01
Сбивший певицу Линду водитель грузовика рассказал о произошедшем 0
01:01
Маленькие дорожные знаки вскоре появятся на дорогах России 3
00:32
Бабье лето на весь сентябрь пообещал россиянам глава Гидрометцентра 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.