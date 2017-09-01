Заместитель губернатора Алтайского края Виталий Снесарь обратился к исполкому отделения партии "Справедливая Россия" с предложением предоставить ему доказательства давления на кандидатов. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Департамента правительства по информационной политике Андрей Ляпунов.
"Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сделал заявление о том, что в Алтайском крае в восьми сельских районах и двух городах на кандидатов СР оказывается давление с целью воспрепятствования их работе. При этом он подчеркнул, что, по всей видимости, губернатор Алтайского края не в курсе данной ситуации. В связи с этим заявлением заместитель губернатора Виталий Снесарь обратился к исполкому регионального отделения СР с предложением предоставить ему информацию о каждом таком факте для принятия, в случае необходимости, соответствующих мер", — написал он.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, "Справедливая Россия" распространила неделю назад сообщение о том, что ее кандидаты снимаются с выборов из-за давления. Такие ситуации якобы имели место быть в Шелаболихинском, Завьяловском, Каменском, Косихинском, Крутихинском, Краснощековском, Троицком, Романовском районах, а также в Барнауле и Рубцовске. Причем давление оказывалось в основном на бюджетников.
Примерно в это же время о давлении на кандидатов сообщила КПРФ. По информации коммунистов, работники администрации Усть-Калманского района оказывают психологическое давление на кандидатов от КПРФ — бюджетников. По обращению КПРФ прокуратура начала проверку.
Читайте также: Следком проверит сообщения о давлении на кандидатов КПРФ в Алтайском крае
Андрей Ляпунов подчеркнул, что "правительство Алтайского края в рамках текущих избирательных кампаний на территории региона действует в соответствии с существующим законодательством".
По его словам, органы исполнительной власти оказывают материально-техническое содействие работе избирательных комиссий, но не вмешиваются в работу кандидатов и процесс волеизъявления избирателей.
Читайте также: Алтайская КПРФ снова пожаловалась на предвыборную агитацию "Единой России"
Выборы состоятся 10 сентября 2017 года. В Алтайском крае будут выбирать более шести тысяч депутатов и глав муниципального уровня.
Комментарии
Вот когда реальные доказательства будут,тогда и нужно делать такие громкие заявления.
А судьи кто?Согласен подтверждения в студию)
я вот тоже читаю заявления эсеров и не могу понять, где факты. кричат постоянно о нарушениях, но нет ни одного факта...
Они снимаются с выборов из-за отсутствия денег и рабочих ресурсов
давят в том плане, что зачем-то надо проголосвать заранее.... в школах давят на учителей, они родителей должны привести 5-10 человек от класса... у нас просили 30 августа.... в больницах зачем то приезжает выездная группа, но не 10 числа, а 3 числа вроде как, чтобы вся больница проголосовала. Я так думаю, потому все это просто будет подменено и все, не важно как проголосуют, но когда считать будут, к 10 числу все будет уже как надо.
оппозиция как всегда в своем репертуаре, поднимает шумиху и создает лишь только проблемы
А судьи кто?Согласен подтверждения в студию)
Все их давят бедолаг задавить катком не могут
СР любят подавать жалобы, и заявления в суд не приводя конкретных фактов... это уже стало их коньком
оппозиция просто пиарится на досрочном голосовании, это проще, чем реально работать с избирателями. единственное, что остаётся, это просто тупо кричать "волк-волк"
Гость вместе с Райдером отожгли, видно,что ребята разные, один текст написал в тему, другой картинку залепил Креативят люди)А ведь и правда Прусакова всех во всем винит, а у самой рыльце в грязьце.
хорошо говорить, когда ты у власти, ЕР у власти 17 лет, все законы под себя делать... в год выбор делают подачки в виде ремонта дорог, но не на деньги партии, а на деньги бюждета, на наши с вами налоги. естественно другие партии так не могут.
а вот какие законы ЕР вот тут пипец просто, на очереди повышение пенсионного возраста...
справедливоросы, это те, которые после выборов превращаются в единоросов?