Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
2018 год подбирается всё ближе. Стартовала последняя неделя уходящего года, и праздничное настроение вовсю витает на улицах краевой столицы. Особый шарм создают светящиеся композиции, установленные в разных частях города.
Фотокорреспондент портала Amic.ru прогулялась по новогоднему Барнаулу и запечатлела атмосферу приближающегося праздника.
Комментарии
За скамейки на четвертом с конца фото отдельное спасибо! Идея - супер. Красиво? очень!
Отлично украсили. Вчера были на Сахарова, огни, гирлянды, ледяные композиции, малыши на горках
Очень здорово!!!
С наступающим , земляки!!!!