Большинство читателей Amic.ru будут встречать Новый год дома, в кругу близких и любимых людей. Именно такой вариант ответа выбрала большая часть респондентов (302 человека), принявших участие в опросе "Где вы планируете встретить Новый год?" на нашем портале. Всего в нем приняли участие 484 читателя.
В гости к друзьям отправятся 38 читателей Amic.ru. 31 человек уезжает на Новый год за границу. Поедут в деревню встречать Новый год в родительском доме 25 респондентов. Еще 11 участников опроса собираются встретить праздник в ресторане. 27 читателей признались, что проведут последние часы уходящего года в одиночестве перед телевизором. 13 человек в это время будут на работе. А 21 респондент категорически отказывается встречать Новый год, а потому ляжет спать как обычно.
Комментарии
Едем с друзьями в горный!!!
Вот у нас как весело в стране!
Корпоратив был в Горном, два раза за неделю уже не вставляет. В Фараоне зависнем.
Хорошая у нас жизнь, люди веселятся