Огромная пробка образовалась на улице Георгия Исакова утром в понедельник, 25 декабря, из-за организованных колонн, спешащих на новогодние елки. Об этом сообщают подписчики паблика Barnaul 22.
Барнаульцы сообщают, что затор начинается после улицы Островского, при движении к кольцу Юрина — Малахова.
Как сообщалось ранее, с 21 декабря 2017 года в Барнауле проходят новогодние представления для школьников краевого центра и Алтайского края. Детей организованно подвозят на новогодние представления к театру драмы и Дворцу спорта. ГИБДД просит водителей пропускать организованные колонны в сопровождении экипажей ДПС с детьми и напоминает об ответственности за непредоставление дороги спецтехнике, а также за вклинивание автомобиля в организованную колонну.
Комментарии
пробка как пробка, там каждое утро так.. ну может на пару машин больше..
Там по другому в это время и не бывает. Обычная пробка
выезжать надо раньше, тогда и в пробку не влетите.
Да из-за этих конвоев эскорт сопровождения автобусов с детьми везде пробки будут...
Зачем дурью маяться? что может угрожать автобусу в городе? это на трассе нужно их сопровождать... а в городе только проблемы из-за них и понты...
Денис, как своего родишь, так и отправляй без сопровождения в любую точку безопасного Барнаула.
Автомобилистам лишь бы поныть