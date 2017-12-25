Жюри выбрало лучшую фигуру, установленную на площади Сахарова в Барнауле. Итак, лучшей фигурой стала скульптура "Ассоль", сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Отметим, что в конкурсе участвовало десять фигур. Авторы вырезали фигуры изо льда на заданные темы: Новый год и Рождество, Год экологии, Год Желтой Собаки, образы героев или сюжетов по мотивам сказок и мультфильмов.
При оценивании работ члены жюри учитывали глубину раскрытия темы, художественную выразительность скульптур, чистоту обработки материала, сложность исполнения и новаторство.
Второе место досталось Ивану Мозговому, который вырезал композицию "Краденое солнце". А третье место отдали работе Алексея Потапова "Лебединое озеро".
В конкурсе приняли участие и другие скульпторы: Михаил Голев, Анатолий Еремин, Сергей Еремин, Владимир Казаченко, Александр Сироткин. Они изготовили для украшения площади Сахарова композиции "Волшебник", "Символ года – рыжая собака", "Дед Мороз", "Джинн – исполнитель желаний", "Емеля".
Победителям подарят денежные призы.
Комментарии
Там в вечерних огнях гораздо красивее фото получается, а лучшую композицию не выбрали, избушка с бабой Ягой или Маша с медведем, ....
Всех назвали, кроме победителя))