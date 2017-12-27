Депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко посоветовал гражданам России встречать Новый год в своем климатическом поясе. Об этом пишет РИА "Новости".
"Если у кого-то есть возможность куда-то поехать, то не надо резко менять климат. Никаких Сингапуров, Доминикан и другой экзотики. Отдыхать нужно в своем климатическом поясе", — отметил он.
Онищенко сказал, что те, кто уедет на новогодние каникулы, вернутся обратно в Россию в крещенские морозы. Политик напомнил, что резкие перепады температуры воздуха для человеческого организма — большое испытание. Особенно это опасно для детей и пенсионеров. По мнению бывшего главного санитарного врача, нужно выбирать курорты на юге России.
Комментарии
да да, сидите дома, в Доминиканах онищенки за нас отдохнут
они знают как правильно там отдыхать, поэтому для них это не страшно
Oнищенка, сегодня такой перепад будет на улице температур, что делать?!!!
Теперь на улицу нельзя выходить? Дома +28 как в тропиках, а на улице -30 скоро будет.
"нужно выбирать курорты на юге России"
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В Крым зовет?
И улетел на Мальту
А я на Мальдивах. Но если бы знать, что там высота над уровнем моря мизерна, боююююююююююсь волны!
Первый раз возвращались из Вьетнама в феврале из +32 в -28. Перепад 60 градусов. Стресс был в выходе на работу.