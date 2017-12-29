Традиционно миллионы россиян любят отмечать 31 Новый год у телевизора. Еще с советских времен стал наряду с елкой одним из главных атрибутов праздника. Золотая классика кино, необычные шоу и концерты. Рассказываем, что посмотреть 31 декабря по телевизору.
Первый канал
Главный каналу страны учел ошибки прошлого года и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ телеканала Юрий Аксюта сообщил, что зрители сами смогут выбрать исполнителей, которых они хотят слушать. На Первом канале в 23:00 стартует шоу "Новогодняя ночь на Первом". В результате новогодний состав артистов претерпел серьезные изменения. Ведущими праздничного вечера станут Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Алла Михеева, которые получат в полное распоряжение двухэтажный автобус и Гарика Сукачева в качестве водителя. Также можно услышать Александр Панайотова, Валерию, Леонида Агутина, Егора Крида и других. Полина Гагарина исполнит хит "Драмы больше нет" напротив украшенной праздничной подсветкой высотки гостиницы "Украина".
Перед "Новогодней ночью на Первом" – на канале праздничный выпуск шоу "Лучше всех!" (31 декабря в 18:20). В нем зрители увидят юных артистов с самыми трогательными праздничными номерами. До этого зрителей будут радовать новогодним "Ералашем", фильмом Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь 2 или 50 лет спустя", Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию".
Второй канал
На канале "Россия 1" 31 декабря в 21:55 начнется "Новогодний парад звезд", который проведут Николай Басков и Филипп Киркоров. В нем лицом к лицу встретятся Андрей Малахов и Максим Галкин. Дональд Трамп (Юрий Стоянов) побеседует с российским президентом, а Тереза Мэй (Игорь Верник), Эммануюль Макрон (Юрий Аскаров) и Ангела Меркель (Юрий Стоянов) поздравят всех россиян.
По традиции, зрителей ждет и "Новогодний голубой огонек-2018". Звезды российской эстрады предстанут перед телезрителями в необычных образах и выступят неожиданными дуэтами. Всего в программе прозвучит более восьмидесяти номеров. За последние годы это абсолютный рекорд
В полночь начнется Новогодний "Голубой огонек-2018". Ведущими стали Андрей Малахов и Кристина Орбакайте, Юрий Гальцев и Наталья Медведева, Николай Басков и Нонна Гришаева. Всего в этом году в "Голубом огоньке" покажут более 80 номеров. Участников также, как и на Первом канале, определяли зрители с помощью интернет-голосования. Известно, что на телеканале 1 января пройдет телепремьера фильма "Последний богатырь" — самого кассового российского проекта в истории.
НТВ
30 декабря в эфир НТВ выйдет новогодний выпуск "Квартирник у Маргулиса". . Музыкальные композиции представят ведущий Евгений Маргулис, а также Александр Пушной, Валерий Сюткин, Александр Олешко, группы "Город 312", Uma2rmaH, Дюна и другие исполнители.
Главным блюдом к праздничному столу станет выпуск "Супер Новый Год". Зрители смогут стать гостями волшебного дома, созданного специально для осуществления мечты детей из проектов "Ты супер!" и "Ты супер! Танцы". Ведущие – Вадим Такменев и Александр Олешко. . Шоу станет кульминацией "Путешествия Деда Мороза". В этом году российский Дед Мороз из Великого Устюга и большая команда телеканала проехали тысячи километров и пронесли атмосферу праздника и добра от Владивостока до Калининграда. Кроме того, они заезжали и в Барнаул. Продолжит ночь нового 2018 года фестиваль Авторадио "Дискотека 80-х".
ТНТ и СТС
На СТС в 22.00 стартует шоу "Новый год, дети и все-все-все!". По сюжету Дмитрий Нагиев берется организовать праздник по-новому. За свежими идеями он обращается к детям. Именно они становятся сценаристами, режиссерами и актерами праздника. Ольга Бузова перевоплотится в Мэрри Попинс. На площадке встретятся участники вокального шоу "Успех" и "Шоу "Уральских пельменей", актеры сериалов "Воронины", "Молодежка" и "Психологини" и "Взрослая жизнь".
ТНТ вновь устроит караоке-шоу в новогоднюю ночь. Праздник на канале начнется с выпуска шоу "Где логика?, где Гарик Мартиросян и Семен Слепаков будут сражаться против Ольги Бузовой, Ксении Бородиной. Далее по сетке вещания следуют Comedy Woman. А потом зрителей ждут "Импровизация", "Студия СОЮЗ", "Однажды в России" и Comedy Club Karaoke Star 2018, которое стартует за час до окончания года. В новом вокальном баттле сойдутся команды популярных программ и сериалов канала.
"Россия — Культура"
31 декабря предложит Новый год с Владимиром Спиваковым. Программа начнется в 22.50. В программе примут участие оперные знаменитости Вероника Джиоева, Василий Ладюк, Ольга Перетятько, а также актеры Екатерина Гусева, Алексей Неклюдов, Юлия Пересильд, Евгений Миронов и артисты "Театра Наций". Среди музыкантов можно будет услышать Александра Когана, Ивана Ожогина и Марка Тишмана.
РЕН ТВ
Еще один телеканал, который подготовил праздничную программу. Изюминкой ее вновь, как и в прошлом году, стал марафон "Легенд Ретро FM". 31 декабря звезды российской и мировой музыкальной сцены 70-х, 80-х и 90-х годов исполнят свои главные хиты. Ретро-марафон продлится более суток и прервется лишь на традиционное новогоднее обращение Президента России.
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