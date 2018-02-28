Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вернулась из южнокорейского Пхёнчхана с высокой температурой. Об этом сообщает газета "Известия".
Как рассказал отец молодой спортсменки, фигуристка приехала с Олимпиады с температурой около 38,5 градуса и в маске.
Температуру Алине Загитовой стараются сбивать. Также отец чемпионки считает, что организм просто долго терпел, ведь весь сезон фигуристка была собрана, а после окончания Олимпиады силы закончились.
Напомним, Алина Загитова вернулась с Олимпиады с золотой медалью.
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