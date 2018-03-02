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Большинство россиян оказались довольны результатами России на Олимпиаде

, ИА "Амител"
Такие сведения приводит ВЦИОМ

Большинство россиян следили за Олимпийскими играми в Пхенчхане и довольны результатами отечественных спортсменов. Такие сведения приводит ВЦИОМ. Отмечается, что их успехи превзошли ожидания почти половины зрителей.

За ходом прошедшей Олимпиады следили 69 процентов россиян – чуть меньше, чем планировали. По данным ВЦИОМ, в ходе опроса в начале февраля о намерении следить за ходом всех или части соревнований говорили 77 процентов респондентов.

Чаще всего, по данным социологов, внимание зрителей было сконцентрировано на интересных им видах спорта (48 процентов), еще 13 процентов смотрели почти все трансляции с Игр, а 8 процентов респондентов выбрали те соревнования, в которых у российских атлетов были шансы завоевать призовые места.

Результатами команды российских спортсменов на Зимних Играх-2018 довольно подавляющее большинство болельщиков – 89 процентов (в том числе 27 процентов называют выступление отличным, 62 процента – успешным), что превосходит показатель Сочи-2014 (82 процента).

Половина зрителей (48 процентов) признались, что итоги Олимпиады превзошли все возможные ожидания.

Читайте также в сюжете: Олимпиада-2018 в Пхёнчхане
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

2.03.2018 18:02
- гость -

Приятные сведения.

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2.03.2018 19:00
- гость -

Согласно ВЦИОМ мы всегда и всем абсолютно довольны.

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