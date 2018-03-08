Президент России Владимир Путин поздравил прекрасную половину человечества с 8 Марта стихотворением Андрея Дементьева "Я знаю, что все женщины прекрасны...". Поздравление от главы российского государства показали в эфире телеканала RT.
"Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью. Сегодня все мужчины от души дарят вам подарки... Только вы — женщины — способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером", — подчеркнул президент.
Владимир Путин отметил, что "женщина — это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины".
В конце поздравительной речи он прочитал стихотворение Дементьева "Я знаю, что все женщины прекрасны...".
Комментарии
Спасибо за поздравление, говорить красиво и кратко, это не отнять у нашего президента.
Прекрасное поздравление))
Ну а почему только Путин пиарится - другие кандидаты женщин не поздравили?!