Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Юбилейные, 20-е "Шукшинские дни на Алтае" торжественно открыли во вторник, 24 июля, в Барнауле. Гости и участники фестиваля традиционно прошлись по "красной дорожке" перед театром драмы, где прошло официальное мероприятие.
В этом году на Алтай приехали артист Федор Добронравов, писатель-сатирик Аркадий Инин, польский писатель Януш Вишневский, народный артист России Виктор Мережко, заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва Амаду Мамадаков и др.
Подробнее о том, как прошло открытие фестиваля, читайте завтра на Amic.ru, а пока представляем вашему вниманию фоторепортаж с "красной дорожки".
Комментарии