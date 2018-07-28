Открытие выставки "Навсегда Шукшина", посвященную юбилею народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, стало 28 июля одним из главных событий Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках, на родине ее мужа — знаменитого писателя, кинорежиссера и актера, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
"В этом году моему мужу исполнилось бы 89 лет. Но для него это была бы очень маленькая дата, потому что было задумано очень много работы над сценариями, книгами, пьесами. Дай бог каждому писателю иметь в голове и сердце столько, сколько было у Шукшина. И все это есть в его музее. Его коллектив так бережно, заботливо и внимательно, с большой любовью и духовной силой, с открытой душой содержат мемориальный комплекс, посвященный Василию Макаровичу Шукшину", — сказала Федосеева-Шукшина.
"От меня всем низкий поклон за то, что вы приезжаете в Сростки, за то, что его помните и читаете. За то, что посвящаете ему придуманные и непридуманные рассказы — это я говорю тем, кто живет в Сростках. По сути неважно, на придуманных или непридуманных рассказах вы учите своих детей, внуков и правнуков любить родину, любить свою земли и делать все, чтобы наша Сибирь, наш Алтайский край становились богаче, красивее, душевнее. Искренне говорю: я люблю вас всех", — обратилась артистка к людям.
Она выразила сожаление, что редко приезжала на Алтай в прежние годы: "Но все-таки я побывала и с Василием Макаровичем здесь, и одна. Я видела замечательный памятник на Пикете, я с ним разговариваю и знаю, что он меня слушает и слышит. И вы меня слышите и слушаете, и вам низкий поклон от меня. Спасибо вам, будьте здоровы и счастливы, главное — не теряйте веру, надежду и любовь к тому, что есть в вашем сердце и вашей душе".
Экспозицию посвященной ей выставки составили более 140 предметов из личного архива Лидии Федосеевой-Шукшиной, кадры из фильмов, в которых она снималась, снимки 1974 года из коллекции фотохудожника Анатолия Ковтуна, а также личные вещи, книги и публикации из фондов нескольких музеев. Посетители музея могут увидеть фрагменты фильмов с участием народной артистки РСФСР, послушать аудиозаписи.
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