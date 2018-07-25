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"Он точно соответствовал своей эпохе": как открывали Шукшинский фестиваль

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В основной конкурс киносмотра вошли 10 картин В основной конкурс киносмотра вошли 10 картин

Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

В этом году Шукшинский кинофестиваль действительно получил некую перезагрузку. Несмотря на свой 20-летний возраст, он еще слишком молод, чтобы конкурировать со многими зарубежными и российскими фестивалями. Однако это не мешает каждое лето приезжать на Алтай звездам литературы и кино, чтобы не только пройтись по красной ковровой дорожке, показать свои картины, но и побывать на Родине нашего великого земляка, писателя и режиссера — Василия Шукшина.

Обновление неких организаторских функций и правда произошло. Впервые в истории у фестиваля появился свой президент. После того, как в прошлом году в статусе председателя жюри Виктор Мережко влюбился в Алтайский край, он в шутку попросил у руководства региона подарить ему сотку земли на Алтае и на полном серьезе принял предложение лично курировать формирование конкурсной программы. Для отбора фильмов на фестиваль были привлечены профессиональные киноведы. В программу вошли восемь картин разнообразных жанров, включая ужасы и боевики. Как и в прошлые годы, каждую ленту основного конкурса должен представлять один из членов съемочной группы. В отличие от прошлых лет, когда на Алтай прилетали Сергей Безруков, Андрей Мерзликин, Сергей Гармаш, среди гостей практически нет ярких медийных персон. Зато давно не было такого мощного писательского десанта.

Первыми по красной дорожке перед краевым театром драмы прошли польский писатель, автор популярного романа "Одиночество в Сети" Януш Леон Вишневский, прозаик и кинодраматург Андрей Рубанов, русский прозаик и литературный критик Роман Сенчин, поэт Станислав Минаков.

Далее под вспышки фотоаппаратов и аплодисменты зрителей, которых, как всегда, пришло к театру драмы довольно много, прошла творческая группа спектакля "Чудики" во главе с народным артистом России Федором Добронравовым. Именно его дебютная работа "Жили-были" была выбрана в качестве фильма-открытия фестиваля. Также по красной дорожке прошли члены жюри, продюсеры и актеры. Звезда сериала "Солдаты" и патриотического блокбастера "28 панфиловцев" Амаду Мамадаков, например, был со своей супругой Галиной и дочкой Деей. Также приветствовали зрителей сценарист и актер Аркадий Инин, актриса Наталья Громушкина, киновед Валерий Фомин и Виктор Мережко.

"Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" проходит уже много лет, но интерес к нему не угасает. Это, конечно же, связано с масштабом личности Василия Макаровича и с теми жизненными принципами, в соответствии с которыми он выстраивал и жизнь свою, и творчество. В этом юбилейном году фестиваль обрел своего президента — им стал знаменитый, выдающийся режиссер, сценарист Виктор Мережко. Убежден, что вместе мы будем держать высокую планку кинофестиваля. Фильмы, которые отобраны в этом году в программу фестиваля, соответствуют его девизу: "Нравственность есть Правда". Все фильмы немного разные по содержанию и формату. Они заставляют нас задуматься и сопереживать", — обратился в начале церемонии открытия ко всем гостям врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

Яркими событиями вечера стали выступления Ольги Семеновой, Виталия Гасаева, участника всех краевых праздников — Государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай". Актриса театра и кино, певица Наталья Громушкина со сцены призналась в любви к жителям края, исполнив песню "Спасибо, жизнь" на стихи нашего земляка Роберта Рождественского.

Со сцены во время церемонии неоднократно можно было услышать цитаты не только из произведений Василия Шукшина, но и других великих деятелей искусства и истории. В частности, слова американского постановщика Стэнли Кубрика о том, что для главного режиссера главное — просто взять в руки камеру и начать снимать. Президент фестиваля Виктор Мережко, например, пожелал Виктору Томенко после 9 сентября избавиться от неблагозвучной для русского человека приставки врио.

"Василий Шукшин прожил короткую жизнь — всего 45 лет. Если бы он был жив сегодня, то увидел, как наше кино выкарабкивается из глубокой гнилой ямы. Но жизнь была к нему благосклонна. Его знали все республики Советского Союза. Его любили, ценили, благодарили, хотели, чтобы он снимал фильмы, снимался и писал. Это удивительная судьба из Сросток. Жители Алтая настолько красивы и чисты. В больших городах агрессия стала частью жизни. Я разделяю целиком слова товарища Сталина: "Кино не столько искусство, сколько идеология". Я мечтаю, что кино выберется из глубокой ямы безнравственности. Я не люблю, когда русских показывают пьяницами, падшими людьми. Кино должно воспитывать, а не показывать мат на экране. Я хочу, чтоб мой народ был красив, достоин, чтобы мы гордились друг другом и любили друг друга. Я не признаю кинематограф, который показывает нас ничтожеством. Нельзя приучать зрителя к клиповой системе, подражая американскому кино, когда непонятно кто и куда бежит. Поэтому в программе Шукшинского кинофестиваля таких фильмов просто нет. Спасибо за это отборочной комиссии и жюри".

Известный драматург также сообщил, что продюсер Анатолий Чижиков работает над новым проектом. Это будет фильм для Первого канала — четырехсерийная картина по роману Шукшина "Любавины". Мережко выразил надежду на то, что режиссеры выберут в качестве натуры Алтайский край и правительство региона в этом их поддержит. Это будет подарком к 90-летию Василия Шукшина, которое будут широко отмечать в 2019 году.

Говорил о роли нашего земляка в современной истории страны писатель, журналист и драматург Владимир Костин. По его словам, Шукшин родился в нужное время, в нужном месте в период оттепели, когда после сталинских репрессий искусство переживало эпоху ренессанса.

"Он точно и слитно соответствовал своей эпохе. Трудно представить, что Шукшин родился бы раньше и мог погибнуть во время Великой Отечественной войны. Я не представляю, что ожидало его с таким характером в эпоху гниения последних брежневских лет или сумбурные и глупые 80-е. А 90-е тем более. Шукшин сгорел раньше очень яркой звездой. Он лучший представитель эпохи, которая в советской истории называлась оттепелью ", — рассказал Владимир Костин.

Пожалуй, главная звезда этого кинофестиваля – народный артист Федор Добронравов, который уже 25 июля в Барнауле представит спектакль "Чудики" по произведениям нашего земляка, вспомнил, как он с трудом искал средства на проект. И как только в компании "Ростех" услышали фамилию Шукшина, сразу выделили средства на фильм.

"Я счастлив, что наши дети поют наши песни, читают великие произведения Василия Макаровича, любят его. Это и есть преемственность поколений. Это та русская нравственность, которая у нас в менталитете", — заключил актер.
Председатель жюри кинофестиваля, киновед, доктор искусствоведения, действительный член киноакадемии "Ника" и академии кинематографических искусств и наук "Золотой орел" Валерий Фомин отметил, что в Алтайском крае с каждым годом почитают талант Шукшина все более масштабно.

"Мне довелось видеть, как проходили Дни памяти Василия Шукшина в Волгоградской области, где снималась "Калина красная". Сейчас я здесь. И стало заметно, что Василия Макаровича чтят не только как великого русского художника, писателя, а как-то по-особому. Его чествуют, помнят, любят в каком-то особом статусе — народного защитника. Он становится почти легендой, героем, как в былинах. Шукшина любят во всей нашей великой России. Но если бы проводился чемпионат по любви к Василию Макаровичу, его земляки стали бы абсолютными чемпионами", — обратился Валерий Фомин к зрителям.

Отметим, что в программу ХХ фестиваля вошло около 60 мероприятий, которые пройдут в 15 районах и городах края. В рамках фестиваля во второй раз пройдет питчинг проектов молодых кинематографистов Сибири. Из более 150 фильмов, отсмотренных отборочной комиссией, в шорт-лист программ основного и короткометражного конкурсов вошли 22 картины российского и зарубежного производства. За главный приз — "Колыванскую вазу" — поспорят 8 картин. В прошлом году лучшей картиной фестиваля стала работа Александра Галибина "Золотая рыбка".

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

25.07.2018 17:38
- гость -

А какой эпохе он соответсвовал ? лихим 90м ? или стабильно разлагающим страну настоящим ? где население сокращается стабильно и неотвратимо ? С Господами наверное бы сел за стол, в свой народ плевать, не вышли мол рожей - совки. Ок ок.

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25.07.2018 19:04
гость

При чем здесь 90 годы? Вы вообще в курсе когда скончался В.М. Шукшин?

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