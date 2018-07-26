25 июля в концертном зале Алтайского государственного института культуры прошел творческий вечер народного артиста России, президента XX Шукшинского кинофестиваля, сценариста и писателя Виктора Мережко. Больше часа звездный гость "Шукшинских дней на Алтае" общался со зрителями и рассказывал разные анекдотические истории из мира кино, вспоминал известных актеров, режиссеров и свою жизнь в Москве в период начала его творческого пути. Несколько десятков зрителей и поклонников Виктора Мережко узнали о нем много нового и смогли задать интересующие вопросы.
Кроме того, почетный гость говорил о современном российском кинематографе, который, по его мнению, проходит этап переосмысления, в связи с чем показывать Россию как гиблое место нельзя. Поэтому в программу Шукшинского кинофестиваля-2018 не вошли картины с негативным настроем.
"В программу Шукшинского кинофестиваля не попали так называемые "чернушные фильмы". Шукшин сказал: "Нравственность есть правда". Мы отбирали фильмы по принципу нравственности", — объяснил народный артист России журналистам сайта barnaul.org.
Также Виктор Мережко пояснил, что ему не нравится, когда русских людей изображают в лентах хамами, пьяницами и дураками.
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