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Борьбу за пост губернатора Алтайского края продолжат четыре кандидата

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Два выдвиженца не смогли пройти муниципальный фильтр

Иллюстрация и фото: Amic.ru

Только четыре кандидата из шести выдвинутых на досрочные выборы губернатора Алтайского края смогли предоставить подписные листы для регистрации. Они принесли нужное количество подписей в краевую избирательную комиссию до 18 часов субботы, 28 июля. Эту информацию порталу Amic.ru подтвердили в избиркоме.

27 июля пакет документов принесли врио губернатора Виктор Томенко (выдвинут партией "Единая Россия"), депутаты краевого парламента Владимир Семёнов (ЛДПР) и Людмила Суслова ("Справедливая Россия"). 28 июля в комиссию пришел Андрей Крылов ("Партия Роста"). Каждый из них принес максимальное количество подписей муниципальных депутатов и избранных сельских глав - 560. Для регистрации требовалось 534 подписи. Теперь комиссия будет проверять достоверность подписных листов и только потом примет решение о регистрации каждого из кандидатов.

Кандидат от "Яблока" Виктор Рау и кандидат от "Партии малого бизнеса России" Сергей Сущевский в положенный срок подписные листы не принесли. Хотя Рау их активно собирал, но нужного количества не набрал.

Отметим, что прохождение муниципального фильтра действительно серьезное испытание. Такое количество депутатов по краю есть только у "Единой России", у ЛДПР и СР их меньше нужного. У "Партии Роста" и "Партии малого бизнеса России" их и вовсе нет. Каждый кандидат имел возможность брать подписи любого депутата, неважно, в какой партии он состоит. Но все же любопытно, как нужные 560 подписей собрал Андрей Крылов.

Выборы губернатора Алтайского края состоятся в воскресенье, 9 сентября. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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