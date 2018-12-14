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Ощутимый рост: топ-менеджер Альфа-Банка о трендах в бизнесе Алтайского края

, ИА "Амител"
Ирина Бубенко рассказала об итогах года банка в корпоративном секторе

Фото: пресс-служба Альфа-Банка

Сотрудничество с надежным банком — залог развития бизнеса. Альфа-Банк давно стал проверенным партнером для тысяч алтайских компаний. И в 2018 году произошел очередной рывок в данном направлении. Управляющий операционным офисом "Алтайский" Альфа-Банка Ирина Бубенко рассказала в интервью порталу Amic.ru о том, что делает банк для развития бизнеса.

Корреспондент: Ирина, Альфа-Банк всегда активно работал с алтайским бизнесом, сегодня растет ли объем корпоративного бизнеса?

Ирина Бубенко: По данным финансовой отчетности, за девять месяцев 2018 года совокупный кредитный портфель корпоративного бизнеса в Алтайском крае составил более 1,8 млрд рублей, что на 48% превышает показатель девяти месяцев 2017 года. При этом средства клиентов-юридических лиц выросли на 53% и достигли более 4,3 млрд рублей.

Корр.: В 2019 году будете ещё наращивать рынок?

И.Б.: Будем. Я скажу больше: стратегия Альфа-Банка на ближайший год — удвоение рынка. В 2019 году банк планирует открыть новое отделение по работе с юридическими и физическими лицами в одном из спальных районов Барнаула. Также мы продолжим развивать направление digital, совершенствовать продуктовую линейку.

Корр.: Вернемся пока к текущему году. Для корпоративных клиентов банк в 2018-м предложил что-то новое в части услуг, сервиса?

И.Б.: Безусловно, банк постоянно развивается. Вообще банки — наиболее активные "двигатели" цифровой трансформации. Мы активно внедряем опции, которые позволяют решать важные задачи в один клик и значительно экономить время. Этим мы действительно гордимся. Так, в 2018 году банк предоставил возможность оформления онлайн-депозитов. Теперь компании и предприниматели могут размещать денежные средства без посещения отделения и заключать сделки без подписания бумажных договоров.

Также мы выпустили виртуальную банковскую карту международной платежной системы VISA International. Этот сервис в мобильном приложении "Альфа-Бизнес Мобайл" является достойной альтернативой привычной пластиковой карте.

У нас появилась Альфа-Касса — готовое решение для бизнеса в части ФЗ 54 (закон об онлайн-кассах — прим.ред.).

Корр.: Какие банковские продукты наиболее популярны у алтайского бизнеса?

И.Б.: На самом деле практически все продукты банка востребованы нашими клиентами. Ведь продуктовая линейка для этого и разрабатывается, чтобы каждая компания смогла подобрать именно тот сервис или продукт, который будет удобен и комфортен именно для нее. Рынок диктует свои правила: невостребованный сервис/услуга/продукт автоматически "уходит" с рынка. А необходимые клиентам инструменты совершенствуются.

Одним из популярных продуктов в корпоративном бизнесе остается кредитование. Многим компаниям нужны краткосрочные или долгосрочные заемные средства для развития бизнеса. В этом направлении Альфа-Банк предлагает разные варианты сотрудничества, в том числе и кредитование в рамках программ при поддержке правительства РФ, например, таких, как программы Минсельхоза РФ и Минэкономразвития. Данная инициатива позволяет инвестировать и пополнять оборотные средства компаниям с наименьшими затратами.

А больше всего из новинок бизнес выделяет эквайринг (система безналичной оплаты на кассе — прим.ред.). В Алтайском крае у нас действительно оптимальное предложение по тарифам и срокам поступления денежных средств на счет компании, в том числе и открытию счетов через систему "Альфа-офис", что дает возможность клиенту не посещать отделение (приложение, которое клиент может открыть на любом устройстве: смартфон, планшет и т.д., и направить документы в банк на открытие счета, а также контролировать статус своей заявки на открытие счета — прим.ред.).

Корр.: Насколько активно пользование онлайн-сервисами?

И.Б.: Онлайн-сервисы очень востребованы, ведь это удобно и экономит время. Например, с 2018 года наши клиенты могут оперативно получить множество услуг удаленно. Это бесплатные электронные копии платежных поручений, заверенных банком; электронные документы по внешнеэкономической деятельности; прескорринг по кредитованию; удаленное оформление зарплатных проектов и другое. Получение многих услуг занимает меньше минуты. Это действительно серьезная экономия времени.

Причем онлайн-услугами пользуются не только молодые клиенты. Наши сервисы максимально просты и понятны.

Наиболее популярными сервисами в онлайн банке являются онлайн-платежи, онлайн-кредитования (решение принимается по трем документам за три дня юридических лиц).

Корр.: А имеет ли алтайский бизнес какие-то особые предпочтения?

И.Б.: Я думаю, что основные пожелания у бизнеса Алтайского края не сильно отличаются от предпочтений компаний в других регионах. Очень часто я слышу от собственников бизнеса, что им хочется оперативного, простого, комфортного обслуживания и надежных партнеров. Собственно, к этому и стремится Альфа-Банк — в любой ситуации оставаться надежным партнером для бизнеса.

Корр.: По итогам работы банка в 2018-м можете оценить состояние бизнеса в регионе в текущем году, заметны какие-то тенденции?

И.Б.: Можно сказать однозначно, что бизнес в Алтайском крае динамично развивается. В текущем году у компаний региона появились новые проекты, в том числе и инвестиционные, которые были направлены на развитие и расширение бизнеса в регионе. Нам очень приятно, что многие компании выбрали именно Альфа-Банк в качестве банка-партнера.

Корр.: Насколько в регионе активен малый бизнес?

И.Б.: Доля рынка Альфа-Банка в Алтайском крае в сегменте малого бизнеса динамично растет. Если в 2017 году она составляла 10%, то в текущем году мы занимаем уже до 15%. Безусловно, главная причина — качество и оперативность предоставления услуг, широкий спектр продуктовой линейки, современные технологии и, немаловажно, доверие клиентов к банку.

Корр.: Расскажите о нескольких важных для банка и для местного бизнеса проектах сотрудничества с компаниями, предприятиями в Алтайском крае?

И.Б.: В 2018 году мы реализовали несколько серьезных проектов на сумму порядка 800 млн рублей. Я не буду называть конкретные компании, но проекты были очень значимы и для самих компаний, и для края в целом. Некоторые осуществлялись при поддержке Алтайского гарантийного фонда, некоторые в рамках программ господдержки. В любом случае, и мы, и клиенты получили колоссальный опыт, реализуя эти проекты, а также наметили перспективу развития на будущее.

Корр.: Ирина, Альфа-Банк работает с клиентами не только по своим основным банковским продуктам. Вы проводите множество бизнес-мероприятий информационного характера. 2018-й какими событиями запомнится алтайскому бизнесу?

И.Б.: Альфа-Банк постоянно проводит различные мероприятия для компаний и предпринимателей Алтайского края. При этом мы приглашаем на деловые завтраки, тренинги и семинары не только свои клиентов, но и всех желающих. Так, в текущем году мы проводили мастер-класс по маркетингу с Романом Тарасенко и мастер-класс по распознаванию фальшивых банкнот, бизнес-игры и тренинги, еженедельно проводим вебинары.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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