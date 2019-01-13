Многие из нас когда-то сидели или пытались сидеть на диете. Но для некоторых особое питание становится образом жизни. Как, например, для депутата Алтайского краевого Заксобрания Александра Николайчика.

В эфире радио Эхо Москвы в Барнауле он рассказал, что пришел к веганскому питанию из-за проблемы со здоровьем. Рассказал, что сейчас употребляет в основном фрукты, овощи, крупы, орехи, а также что изменилось в его жизни после почти годовой "диеты". Кстати, на его новогоднем столе была "Селедка под шубой", но приготовлена она по-особому.

"Я придерживаюсь точки зрения, что для человеческого организма лучше всего свежие овощи, фрукты и зелень. Допускаю вареные каши, а все остальное в сыром виде. Естественно никакого мяса, молока, птицы, рыбы. Хуже мяса может быть только молоко. Многие будут со мной спорить, но моя практика показывает, что молочные продукты серьезно нарушают обмен кальция", — рассказал собеседник.

По его словам, это девять месяцев такой диеты ни разу не заболел и не выпил ни одной таблетки.

Депутатство для Николайчика — не основная работа. Главное в его жизни — спорт. Он является тренером-преподавателем Военно-спортивного клуба "Борец". Он дал советы, как лучше питаться непрофессиональным спортсменам, насколько важна физическая активность, в каком возрасте стоит отдавать ребенка на секцию, а также о том, как гаджеты и лень побеждают спорт.