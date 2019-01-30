Фото: vk.com/barneos22

Спецтехника работает на участке улицы Малахова, затопленном в результате коммунальной аварии утром 30 января.

В данный момент по информации городской ГИБДД полностью перекрыто движение транспорта по улице Малахова от улицы Сухэ-Батора до улицы Гридасова и в обратном направлении.

"На месте регулируют движение инспекторы ДПС и работает спецтехника. Движение будет запущено после устранения аварии и очистки проезжей части. Просьба к водителям – выбирать пути объезда", – добавляют в Госавтоинспекции.

Напомним, что здесь произошел порыв на водоводе Д-800 миллиметров. Без воды осталась весьма значительная часть жителей Индустриального района. Кроме того, еще одна коммунальная авария произошла сегодня в поселке Южном.