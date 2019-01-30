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Трактор под водой на полколеса: улицу Малахова спасают от потопа в Барнауле

, ИА "Амител"
На затопленном участке работает спецтехника

Фото: vk.com/barneos22

Спецтехника работает на участке улицы Малахова, затопленном в результате коммунальной аварии утром 30 января.

В данный момент по информации городской ГИБДД полностью перекрыто движение транспорта по улице Малахова от улицы Сухэ-Батора до улицы Гридасова и в обратном направлении.

"На месте регулируют движение инспекторы ДПС и работает спецтехника. Движение будет запущено после устранения аварии и очистки проезжей части. Просьба к водителям – выбирать пути объезда", – добавляют в Госавтоинспекции.

Напомним, что здесь произошел порыв на водоводе Д-800 миллиметров. Без воды осталась весьма значительная часть жителей Индустриального района. Кроме того, еще одна коммунальная авария произошла сегодня в поселке Южном.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.01.2019 09:07
- гость -

Опять на Балтийской перебои с водой, в этой связи собаку так и не помыли!

0  0
30.01.2019 09:08
- гость -

или собака сдохнет или грязь сама отвалится

0  0
30.01.2019 09:09
- гость -

30.01.2019 09:07
- гость -
-----------------------
Я вас ждал

0  0
30.01.2019 09:09
bservice

Опять рвется, Кто сел, кого осудили. Деверсия очередная, подняли давление, грохнули Южный и город. Что то случайности редкие? Будим ждать повышения оплаты, а авария как обоснование своих работ с недоработками за наши деньги.

0  0
30.01.2019 09:11
- гость -

отрадно когда тебя ждут

0  0
30.01.2019 09:14
- гость -

Холодно воду разгребать..бррр не завидую.

0  0
30.01.2019 09:28
- гость -

30.01.2019 09:09
bservice
Вам надо проверять голову..

0  0
30.01.2019 09:31
- гость -

там человек в ковше чтоли?

0  0
30.01.2019 09:33
- гость -

ага.. человек вычерпывает ложкой воду

0  0
30.01.2019 09:37
- гость -

30.01.2019 09:09
bservice


Русский учи, лапоть

0  0
30.01.2019 09:38
- гость -

30.01.2019 09:09
bservice
Слушайте... вас читать - кровь из глаз. Вы в школе учились? Поток сознания с кучей ошибок.

0  0
30.01.2019 09:39
- гость -

ну не читайте , сами читают потом обвиняют, мазахисты

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