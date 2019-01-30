Фото: vk.com/barneos22
Спецтехника работает на участке улицы Малахова, затопленном в результате коммунальной аварии утром 30 января.
В данный момент по информации городской ГИБДД полностью перекрыто движение транспорта по улице Малахова от улицы Сухэ-Батора до улицы Гридасова и в обратном направлении.
"На месте регулируют движение инспекторы ДПС и работает спецтехника. Движение будет запущено после устранения аварии и очистки проезжей части. Просьба к водителям – выбирать пути объезда", – добавляют в Госавтоинспекции.
Напомним, что здесь произошел порыв на водоводе Д-800 миллиметров. Без воды осталась весьма значительная часть жителей Индустриального района. Кроме того, еще одна коммунальная авария произошла сегодня в поселке Южном.
Комментарии
Опять на Балтийской перебои с водой, в этой связи собаку так и не помыли!
или собака сдохнет или грязь сама отвалится
30.01.2019 09:07
- гость -
-----------------------
Я вас ждал
Опять рвется, Кто сел, кого осудили. Деверсия очередная, подняли давление, грохнули Южный и город. Что то случайности редкие? Будим ждать повышения оплаты, а авария как обоснование своих работ с недоработками за наши деньги.
отрадно когда тебя ждут
Холодно воду разгребать..бррр не завидую.
30.01.2019 09:09
bservice
Вам надо проверять голову..
там человек в ковше чтоли?
ага.. человек вычерпывает ложкой воду
30.01.2019 09:09
bservice
Русский учи, лапоть
30.01.2019 09:09
bservice
Слушайте... вас читать - кровь из глаз. Вы в школе учились? Поток сознания с кучей ошибок.
ну не читайте , сами читают потом обвиняют, мазахисты