Уголовное дело возбудили следственные органы в связи с падением с трапа пассажиров рейса Барнаул – Москва в аэропорту краевой столицы.

Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, делопроизводство открыто по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).

В Следственном комитете добавляют, что около 07:20 при осуществлении посадки в самолет произошел надлом стойки корзины трапа, в результате чего шесть пассажиров упали на посадочную площадку.

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"Четверо пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести, они госпитализированы в городскую больницу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", – добавляют в СК.