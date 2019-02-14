Предварительную причину обрушения трапа с людьми в барнаульском аэропорту назвал директор авиапредприятия "Алтай" Виталий Архипенко.

Как сообщают "Вести 22", по его словам, инцидент мог произойти из-за разрушения узлов крепления корпуса подшипника передней опоры трапа.

Отметим, что ЧП произошло на трапе СПТ-154, который был разработан специально под Ту-154 харьковским авиазаводом в 70-х годах. Разрушенный трап отправили на экспертизу. Известно, что он находился в работе более 20 лет.

Его исправность проверяли в октябре 2018 года, а ремонт проводили в 2012 году в Белгороде. Не исключается, что тогда на трап были установлены старые детали.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, обрушение трапа при посадке пассажиров в самолет Барнаул – Москва произошел в аэропорту краевой столицы утром 12 февраля.

По данным органов следствия, в результате ЧП пострадали шесть человек, четверо были доставлены в больницу. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей").