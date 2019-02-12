Видео обрушения трапа и падения людей на входе в самолет в аэропорту Барнаула появилось в сети. Запись с камеры разместили в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "Вконтакте".
ЧП произошло примерно в 7:30 утра во вторник, 12 февраля. Люди поднимались в самолет "Уральских авиалиний", вылетавший из Барнаула в московский аэропорт "Домодедово". На видео видно, как обрушается трап со стоящими на нем людьми. Они падают на асфальт, к ним сразу подбегают сотрудники аэропорта. По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело. Упало шесть человек, в больницу попали четверо.
Комментарии
отвратительное качество камер
12.02.2019 11:47
- гость -
С телефона снимали, видео трясется.
с этого ракурса неоткуда там снимать на телефон
очевидно же, что на телефон снимали запись с экрана монитора
Отгнила железка! Ну ниче щас подварят! Это ж Барнаул, то на теплоход люди не попадают, то на борт самолета, РЖД твой ход следующий!
Это специально снимали, знали что отпадет?
Что-то как-то странно все это....
Во-первых, совершенно не понятно откуда это снимали? К тому же явно это не стационарная камера, т.к. и приближение, и трясется... Зная наш аэропорт я не возьму в толк что это за точка такая.
Во-вторых, зачем специально снимать посадку пассажиров в самолет? Что в этом интересного? Ну ладно там запуск, руление, взлет/посадка...
Как буд-то специально все, либо вообще монтаж...
да с экрана телефона снимали. никто специально не снимал и не выжидал момента. но наша техника на грани фантастики, раньше люди в загран поездки ехали в новосиб, дабы не сидеть в отстойнике 1,5 часа непонятно почему. сейчас наверное и по росии променяешь барнаул на новосиб...
угу зачем снимали то?
я не возьму в толк что это за точка такая. совершенно непонятно
Запись монитора открутили назад и сняли телефоном. Что тут непонятного?
Просто айтишников сократили, а самим мозгов не хватает из видеонаблюдения видео выгрузить, вот и снимают на нокию 3310)
Запись с камеры наблюдения. Переснятая с монитора на телефон
че ж он трясется-то тогда при приближении?
Причем запись явно с паузой... На 14-й секунде на той самой площадке резко увеличивается кол-во человек. Не видно как они поднялись туда, просто раз и там.
А не связана ли эта "диверсия" с этой новостью: http://www.amic.ru/news/433755/
вот и снимают на нокию 3310 ааааа
все и так понятно: трап с группой людей на посадке обрушивается. для следствия достаточно таких кадров. дальше дело техники установить кто подписывал липовые акты, проводил профилактические работы и в чей карман уходят денежки.
конечно конструкция ветхая развалилась, но судя по тому, что отвалилась только верхняя часть и по количеству пострадавших, они все столпились там, где максимум 4 человека могут уместиться
все понятно, виновата толпа
расходимся
Преступное скопление народа на верхней площадке. Сотрудники не должны были впускать на трап следующих пассажиров, раз возникла заминка на входе
Кто вперёд, кто вперёд
Тому красный самолёт ...
Вообще Барнаульский аэропорт -полный отстой! 2 года назад пришлось вылетать и прилетать, отношение персонала пренебрежительно - презрительное, чемоданы кидали так, что оторвались ручки, обратно, корзинки с фруктами все перевернутыми выставили. Больше никогда не полечу из Барнаула! А тут недавно сообщение было, что он стал где-то одним из самых лучших!? Вот и "самый лучший". Господа руководители, пассажиров надо уважать, а не презирать, а тем более, не травмировать. Пострадавшим надо обращаться только в суд, особенно тем, кто пострадал. Здоровья и терпения.
Так противно читать: проводится проверка, возбуждено уголовное дело... Когда будет порядок в аэропортах?
Не позавидуешь пассажирам - попасть на больничку вместо самолета можно только в наших аэропортах
Видно уже до ручки дошли наши аэропорты, не в состоянии даже в самолет доставить. У них хть кто-то за БЖД отвечает?
теперь всех проверками накроют, и главное виноватых не накажут, спишут опять на авиалинии или еще какую-то фигню. Жаль, что из-за такого страдают перевозчики, в данном случае Уральские авиалинии, но они то далеко не первые кого вставили вот так
я помню как то и на речном вокзале с трапа теплохода люди брякнулись купи-купи