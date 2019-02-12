Видео обрушения трапа и падения людей на входе в самолет в аэропорту Барнаула появилось в сети. Запись с камеры разместили в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "Вконтакте".

ЧП произошло примерно в 7:30 утра во вторник, 12 февраля. Люди поднимались в самолет "Уральских авиалиний", вылетавший из Барнаула в московский аэропорт "Домодедово". На видео видно, как обрушается трап со стоящими на нем людьми. Они падают на асфальт, к ним сразу подбегают сотрудники аэропорта. По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело. Упало шесть человек, в больницу попали четверо.