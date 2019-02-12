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Видео обрушения трапа у самолета в аэропорту Барнаула появилось в сети

, ИА "Амител"
На записи видно, как люди упали на посадочную полосу на входе в самолет

Видео обрушения трапа и падения людей на входе в самолет в аэропорту Барнаула появилось в сети. Запись с камеры разместили в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "Вконтакте".

ЧП произошло примерно в 7:30 утра во вторник, 12 февраля. Люди поднимались в самолет "Уральских авиалиний", вылетавший из Барнаула в московский аэропорт "Домодедово". На видео видно, как обрушается трап со стоящими на нем людьми. Они падают на асфальт, к ним сразу подбегают сотрудники аэропорта. По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело. Упало шесть человек, в больницу попали четверо.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.02.2019 11:47
- гость -

отвратительное качество камер

0  0
12.02.2019 11:50
Жоржик

12.02.2019 11:47
- гость -

С телефона снимали, видео трясется.

0  0
12.02.2019 11:52
- гость -

с этого ракурса неоткуда там снимать на телефон

0  0
12.02.2019 12:15
- гость -

очевидно же, что на телефон снимали запись с экрана монитора

0  0
12.02.2019 12:17
- гость -

Отгнила железка! Ну ниче щас подварят! Это ж Барнаул, то на теплоход люди не попадают, то на борт самолета, РЖД твой ход следующий!

0  0
12.02.2019 12:23
- гость -

Это специально снимали, знали что отпадет?

0  0
12.02.2019 12:28
Kimi

Что-то как-то странно все это....
Во-первых, совершенно не понятно откуда это снимали? К тому же явно это не стационарная камера, т.к. и приближение, и трясется... Зная наш аэропорт я не возьму в толк что это за точка такая.
Во-вторых, зачем специально снимать посадку пассажиров в самолет? Что в этом интересного? Ну ладно там запуск, руление, взлет/посадка...
Как буд-то специально все, либо вообще монтаж...

0  0
12.02.2019 12:33
ЕЛЕНА

да с экрана телефона снимали. никто специально не снимал и не выжидал момента. но наша техника на грани фантастики, раньше люди в загран поездки ехали в новосиб, дабы не сидеть в отстойнике 1,5 часа непонятно почему. сейчас наверное и по росии променяешь барнаул на новосиб...

0  0
12.02.2019 12:34
- гость -

угу зачем снимали то?
я не возьму в толк что это за точка такая. совершенно непонятно

0  0
12.02.2019 12:35
- гость -

Запись монитора открутили назад и сняли телефоном. Что тут непонятного?

0  0
12.02.2019 12:39
- гость -

Просто айтишников сократили, а самим мозгов не хватает из видеонаблюдения видео выгрузить, вот и снимают на нокию 3310)

0  0
12.02.2019 12:40
- гость -

Запись с камеры наблюдения. Переснятая с монитора на телефон

0  0
12.02.2019 12:40
Kimi

че ж он трясется-то тогда при приближении?
Причем запись явно с паузой... На 14-й секунде на той самой площадке резко увеличивается кол-во человек. Не видно как они поднялись туда, просто раз и там.

0  0
12.02.2019 12:41
- гость -

А не связана ли эта "диверсия" с этой новостью: http://www.amic.ru/news/433755/

0  0
12.02.2019 12:48
- гость -

вот и снимают на нокию 3310 ааааа

0  0
12.02.2019 12:50
дмитри

все и так понятно: трап с группой людей на посадке обрушивается. для следствия достаточно таких кадров. дальше дело техники установить кто подписывал липовые акты, проводил профилактические работы и в чей карман уходят денежки.

0  0
12.02.2019 12:58
- гость -

конечно конструкция ветхая развалилась, но судя по тому, что отвалилась только верхняя часть и по количеству пострадавших, они все столпились там, где максимум 4 человека могут уместиться

0  0
12.02.2019 13:00
- гость -

все понятно, виновата толпа
расходимся

0  0
12.02.2019 16:00
летел как то

Преступное скопление народа на верхней площадке. Сотрудники не должны были впускать на трап следующих пассажиров, раз возникла заминка на входе

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12.02.2019 17:08
Алтырбас

Кто вперёд, кто вперёд
Тому красный самолёт ...

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12.02.2019 18:57
гость

Вообще Барнаульский аэропорт -полный отстой! 2 года назад пришлось вылетать и прилетать, отношение персонала пренебрежительно - презрительное, чемоданы кидали так, что оторвались ручки, обратно, корзинки с фруктами все перевернутыми выставили. Больше никогда не полечу из Барнаула! А тут недавно сообщение было, что он стал где-то одним из самых лучших!? Вот и "самый лучший". Господа руководители, пассажиров надо уважать, а не презирать, а тем более, не травмировать. Пострадавшим надо обращаться только в суд, особенно тем, кто пострадал. Здоровья и терпения.

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13.02.2019 02:45
Genik

Так противно читать: проводится проверка, возбуждено уголовное дело... Когда будет порядок в аэропортах?

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13.02.2019 03:17
Walizza

Не позавидуешь пассажирам - попасть на больничку вместо самолета можно только в наших аэропортах

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13.02.2019 04:36
vlad

Видно уже до ручки дошли наши аэропорты, не в состоянии даже в самолет доставить. У них хть кто-то за БЖД отвечает?

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13.02.2019 05:04
Irenka

теперь всех проверками накроют, и главное виноватых не накажут, спишут опять на авиалинии или еще какую-то фигню. Жаль, что из-за такого страдают перевозчики, в данном случае Уральские авиалинии, но они то далеко не первые кого вставили вот так

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13.02.2019 11:43
- гость -

я помню как то и на речном вокзале с трапа теплохода люди брякнулись купи-купи

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