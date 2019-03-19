Шоумен Владимир Зеленский упрочил лидерство в президентском рейтинге на Украине, а действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко продолжают терять избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на соцопрос.

Так, по данным всеукраинской общественной организацией "Передовые правовые инициативы", Зеленского поддерживают на данный момент 34% тех, кто определился и намерен голосовать.

Второе место респонденты отдают действующему президенту Петру Порошенко с 14,22%, третье – лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 12,9%.

Примечательно, что в 2018 году в течение более полугода лидером всех рейтингов считалась Тимошенко. При этом Порошенко часто даже не попадал в тройку.

Также сообщается, что более 10% предпочтений в президентской гонке набрал лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11,1%). Остальные кандидаты не набирают и 7% голосов, свидетельствуют данные опроса.

Опрос проводился с 16 по 17 марта. Его участниками стали 164 590 украинцев в возрасте от 18 лет.