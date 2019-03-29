Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин выпустили видеоролик в поддержку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Видео опубликовал в своем Instagram Охлобыстин.

"Ну, если он выиграет… он будет нам должен... Только Зеленский!" – говорят артисты со стаканами в руках. После они обмениваются репликами "слава Украине" и "Крым наш".

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Шоумен Зеленский пока сохраняет лидерство – его рейтинг превышает 30%.