Праздник Крещения Господня принято отмечать купанием в купели. Что такое иордань, как сделать купель по всем канонам и какой формы она должна быть, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1 Что такое иордань? Иордань – это название проруби в водоеме, сделанной к христианскому празднику Крещения Господня для совершения обряда водоосвящения.

2 Откуда пошло название? От названия реки Иордан, в водах которой, согласно Библии, крестился Иисус Христос.

3 Какой формы должна быть иордань? Обычно иордань делают в форме креста. Но это не обязательное условие. Главное предназначение иордани — проведение ритуала крещенского водосвятия (освящения воды). Священник освящал воду, прихожане пили ее, умывались, набирали в емкости и уносили домой.