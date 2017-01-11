Праздник Крещения Господня принято отмечать купанием в купели. Что такое иордань, как сделать купель по всем канонам и какой формы она должна быть, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Обычно иордань делают в форме креста. Но это не обязательное условие. Главное предназначение иордани — проведение ритуала крещенского водосвятия (освящения воды).
Священник освящал воду, прихожане пили ее, умывались, набирали в емкости и уносили домой.
Комментарии
ну шо? атеисты несчастные! купаться будете?!!
по идее наша попЫ уже давно освятили весь мировой океан. так что вся вода святая и на земле царит мир, любовь и благоденствие
поэтому, дед, лезть в прорубь совсем не обязательно. достаточно принять душ