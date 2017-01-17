Православные христиане 19 января отмечают один из 12 самых главных христианских праздников – Крещение Господне. По традиции верующие в этот день окунаются в крещенскую купель и набирают святую воду. Где в этом году в Алтайском крае будут оборудованы купели, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В этом году на Крещение будут официально открыты 36 купелей, сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.
Совершать обряд купания можно только в специальных прорубях, проверенных специалистами. В ночь на Крещение тут будут дежурить сотрудники МЧС, медики и полицейские.
В Барнауле будут специально благоустроены два места. Одно из них уже по традиции находится в районе речного вокзала, второе – на озере Пионерском, рядом с лагерем Дружных. Они будут оборудованы купелями, деревянными сходнями для спуска и выхода из воды. Четыре купели будут функционировать на реке Бия.
Полный список купелей выглядит так:
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- р. Обь, г. Барнаул
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- оз. Пионерское, г. Барнаул;
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- пруд Александровский, с. Александровка,
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- р. Бия, г. Бийск;
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- р. Бия, с.Верх-Бехтемир, Бийский район;
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- р. Бия, с. Новиково, Бийский район;
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- р. Бия, с. Енисейское, Бийский район;
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р. Катунь, с. Верх-Катунское, Бийский район;
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р. Обь, г. Камень-на-Оби;
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- Завьяловский пруд, с. Завьялово, Завьяловский район;
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- оз. Баево, с.Баево, Баевский район;
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- р. Обь, с. Шелаболиха, Шелаболихинский район;
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- пруд Касмалинский (Павловский), Павловский район;
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- оз. Комсомольское,
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- пруд Мамонтовский, с. Романово, Романовский район;
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- оз. Большое Островное, с. Мамонтово,
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- оз.Куба, с. Родино, Родинский район;
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- р. Кулунда, с. Вылково, Тюменцевский район;
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- р. Кулунда, с. Шарчино, Тюменцевский район;
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- оз. Центральное, р.п. Благовещенка,
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- оз. Щекулдык, с. Новопетровка,
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- оз. Жыланды, с. Курск, Кулундинский район;
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- оз. Завьялово, с. Верх-Озерное
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- р. Поперечная, с. Смоленское,
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- р. Ануй, с. Топольное,
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- р. Ануй, с. Солонешное,
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- р. Алей, с. Староалейское,
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- р. Корболиха, с. Корболиха, Третьяковский район;
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- нагорный пруд, г. Змеиногорск;
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- р. Чарыш, с. Чарышское,
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- р. Каменка, с. Алтайское, Алтайский район;
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- р. Чапша, с. Красногорское,
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р. Алей,
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р. Ганиха,
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искусственный водоем с. Ракиты, Михайловский район
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р. Обь,
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Комментарии
смотрю на фото, сердце кровью обливается, сами прыгайте куда хотите, но маленьких детей то куда волокут Уважаемые МЧС и медики, которые дежурят около проруби, отбирайте детей у полоумных родителей!!!