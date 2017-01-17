Сколько будет купелей в Алтайском крае?

В этом году на Крещение будут официально открыты 36 купелей, сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

Совершать обряд купания можно только в специальных прорубях, проверенных специалистами. В ночь на Крещение тут будут дежурить сотрудники МЧС, медики и полицейские.