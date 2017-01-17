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Где в Алтайском крае можно будет искупаться в крещенской купели?

, ИА "Амител"
Помните: прежде чем окунуться в прорубь, необходимо проконсультироваться с медиками, а также не стоит употреблять спиртное


Православные христиане 19 января отмечают один из 12 самых главных христианских праздников – Крещение Господне. По традиции верующие в этот день окунаются в крещенскую купель и набирают святую воду. Где в этом году в Алтайском крае будут оборудованы купели, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Сколько будет купелей в Алтайском крае?

В этом году на Крещение будут официально открыты 36 купелей, сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

Совершать обряд купания можно только в специальных прорубях, проверенных специалистами. В ночь на Крещение тут будут дежурить сотрудники МЧС, медики и полицейские.

2
Где будут оборудованы купели?

В Барнауле будут специально благоустроены два места. Одно из них уже по традиции находится в районе речного вокзала, второе – на озере Пионерском, рядом с лагерем Дружных. Они будут оборудованы купелями, деревянными сходнями для спуска и выхода из воды. Четыре купели будут функционировать на реке Бия.

Полный список купелей выглядит так:

- р. Обь, г. Барнаул

- оз. Пионерское, г. Барнаул;

- пруд Александровский, с. Александровка,
Калманский район;

- р. Бия, г. Бийск;

- р. Бия, с.Верх-Бехтемир, Бийский район;

- р. Бия, с. Новиково, Бийский район;

- р. Бия, с. Енисейское, Бийский район;

р. Катунь, с. Верх-Катунское, Бийский район;

р. Обь, г. Камень-на-Оби;

- Завьяловский пруд, с. Завьялово, Завьяловский район;

- оз. Баево, с.Баево, Баевский район;

- р. Обь, с. Шелаболиха, Шелаболихинский район;

- пруд Касмалинский (Павловский), Павловский район;

- оз. Комсомольское,
п. Комсомольский, Павловский район

- пруд Мамонтовский, с. Романово, Романовский район;

- оз. Большое Островное, с. Мамонтово,
Мамонтовский район;

- оз.Куба, с. Родино, Родинский район;

- р. Кулунда, с. Вылково, Тюменцевский район;

- р. Кулунда, с. Шарчино, Тюменцевский район;

- оз. Центральное, р.п. Благовещенка, 
Благовещенский район;

- оз. Щекулдык, с. Новопетровка,
Кулундинский район;

- оз. Жыланды, с. Курск, Кулундинский район;

- оз. Завьялово, с. Верх-Озерное
Быстроистокского района;

- р. Поперечная, с. Смоленское,
Смоленский район;

- р. Ануй, с. Топольное,
Солонешенский район;

- р. Ануй, с. Солонешное,
Солонешенский район;

- р. Алей, с. Староалейское,
Третьяковский район;

- р. Корболиха, с. Корболиха, Третьяковский район;

- нагорный пруд, г. Змеиногорск;

- р. Чарыш, с. Чарышское,
Чарышский район;

- р. Каменка, с. Алтайское, Алтайский район;

- р. Чапша, с. Красногорское, 
Красногорский район;

р. Алей,
г. Рубцовск

р. Ганиха,
с. Новичиха, Новичихинский район

искусственный водоем с. Ракиты, Михайловский район

р. Обь,
с. Усть-Чарышская Пристань,
 Усть-Пристанский район

 

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    Комментарии

    17.01.2017 15:34
    гость

    смотрю на фото, сердце кровью обливается, сами прыгайте куда хотите, но маленьких детей то куда волокут Уважаемые МЧС и медики, которые дежурят около проруби, отбирайте детей у полоумных родителей!!!

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