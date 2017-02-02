Три месяца остается до главного песенного конкурса "Евровидение", который в 2017 году состоится в Киеве. Но конфликт России и Киева на этот раз не пройдет для нашей страны бесследно. Бывшее союзное государство отстояло свое право пустить на этот конкурс далеко не всех. Подробнее – в рубрике "Вопрос-ответ".
Пускать не будут людей, которые числятся в "черных списках" Украины. Об этом намерении Киев заявлял еще до нового года, а теперь стало известно, что эту инициативу одобрили организаторы песенного конкурса.
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Исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд заявил, что договорился с представителями РФ о том, что в 2017 году на конкурс от РФ не будут отправлять людей, которым запрещен въезд в страну.
Список довольно обширный. В него входят известные российские бизнесмены, политики, чиновники. Также в "черный список" попало более 80 российских артистов, режиссеров и шоуменов. Считается, что они представляют угрозу национальной безопасности. Позже этот "стоп-лист" был расширен до 140 деятелей культуры.
Среди тех, кто не сможет посетить "Евровидение", Валерия, Иосиф Пригожин, Олег Газманов, Михаил Боярский, Григорий Лепс, Наташа Королева, Стас Пьеха, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и др.
Да. Ограничение на въезд вводится только для тех, кто находится в "черном списке".
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Киев пообещал пускать на "Евровидение" всех граждан, не представляющих угрозу национальной безопасности страны. Такую гарантию дали Европейскому вещательному союзу власти Украины, заявил официальный представитель организации Дейв Гудман.
Кто именно будет представлять Россию – пока неизвестно. Ранее в СМИ прошла информация, что это может быть Александр Панайотов. Также в числе претендентов озвучивались такие исполнители, как Нюша, Елена Темникова, Сергей Шнуров.
Но на данный момент ни одно из имен официально Первый канал не подтвердил, сославшись на то, что до момента, когда страны называют своих представителей, еще более месяца. Сейчас руководство еще рассматривает несколько кандидатур от России для участия в "Евровидении".
Комментарии
По хорошему забить на них надо и не ездить. А если поехать , то песня должна быть о том как бандеры и шухевичи жгли невинных мирных жителей. а АТО киев по тому же принципу к ЛДНР применяет. Только наш шоубизнес продажный врятли решится на такое, да организаторы не пустят. Поэтому пробный клип должен быть с другими словами.
задрали хохлы своей наглостью.