Как мы будем отдыхать на праздники в 2018 году?

Новогодние каникулы-2018 продлятся девять дней – с 30 декабря по 8 января. На День защитника Отечества выходными станут три дня с 23 по 25 февраля.

На Международный женский день Россия будет отдыхать четыре дня – с 8 по 11 марта. Еще одни четырехдневные каникулы в 2018 году ждут нас на первые майские праздники. Они начнутся в воскресенье, 29 апреля, а на работу мы выйдем в среду, 3 мая. Суббота 28 апреля будет рабочей.

На День Победы выходным станет только один день, 9 мая, который выпадает на среду. 12 июня, День России, подарит трехдневные каникулы – с 10 по 12 июня. Суббота 9 июня будет рабочей. И то же самое на День народного единства – отдыхать будем с 3 по 5 ноября.