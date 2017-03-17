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Как россияне будут отдыхать в 2018 году?

, ИА "Амител"
Минтруд подготовил предложения о праздничных выходных днях в 2018 году


Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2018 году в связи с праздниками. Сколько дней мы будем отдыхать на День защитника Отечества и Международный женский день, узнаете в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как мы будем отдыхать на праздники в 2018 году?

Новогодние каникулы-2018 продлятся девять дней – с 30 декабря по 8 января. На День защитника Отечества выходными станут три дня с 23 по 25 февраля. 

На Международный женский день Россия будет отдыхать четыре дня – с 8 по 11 марта. Еще одни четырехдневные каникулы в 2018 году ждут нас на первые майские праздники. Они начнутся в воскресенье, 29 апреля, а на работу мы выйдем в среду, 3 мая. Суббота 28 апреля будет рабочей.

На День Победы выходным станет только один день, 9 мая, который выпадает на среду. 12 июня, День России, подарит трехдневные каникулы – с 10 по 12 июня. Суббота 9 июня будет рабочей. И то же самое на День народного единства – отдыхать будем с 3 по 5 ноября. 

2
Как будут переноситься выходные дни в 2018 году, которые выпадают на праздники?
В 2018 году таких дней всего два. Предлагается следующий механизм переноса:Суббота 6 января и воскресенье 7 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. 
  • с субботы 6 января — на пятницу 9 марта;
  • с воскресенья 7 января — на среду 2 мая. 

3
А День семьи не стал официальным выходным днем?

Этот вопрос действительно обсуждали. Но в итоге правительство эту инициативу не поддержало, назвав эту меру избыточной.

Напомним, День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля.

 


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    Комментарии

    17.03.2017 09:11
    - гость -

    непонятно: в п.1 написано - на работу выйдем в среду, 2 мая, а п.2 - выходной переносится с воскресенья 7 января — на среду 2 мая...

    0  0
    17.03.2017 09:20
    - гость -

    1 сентября когда будет вихотной???

    0  0
    17.03.2017 09:30
    - гость -

    в среду, 3 мая

    0  0
    17.03.2017 09:38
    - гость -

    12 июня, День России, подарит трехдневные каникулы – с 10 по 12 июня.

    А 9-го в субботу????

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