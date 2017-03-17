Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2018 году в связи с праздниками. Сколько дней мы будем отдыхать на День защитника Отечества и Международный женский день, узнаете в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Новогодние каникулы-2018 продлятся девять дней – с 30 декабря по 8 января. На День защитника Отечества выходными станут три дня с 23 по 25 февраля.
На Международный женский день Россия будет отдыхать четыре дня – с 8 по 11 марта. Еще одни четырехдневные каникулы в 2018 году ждут нас на первые майские праздники. Они начнутся в воскресенье, 29 апреля, а на работу мы выйдем в среду, 3 мая. Суббота 28 апреля будет рабочей.
На День Победы выходным станет только один день, 9 мая, который выпадает на среду. 12 июня, День России, подарит трехдневные каникулы – с 10 по 12 июня. Суббота 9 июня будет рабочей. И то же самое на День народного единства – отдыхать будем с 3 по 5 ноября.
- с субботы 6 января — на пятницу 9 марта;
- с воскресенья 7 января — на среду 2 мая.
Этот вопрос действительно обсуждали. Но в итоге правительство эту инициативу не поддержало, назвав эту меру избыточной.
Напомним, День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля.
Комментарии
непонятно: в п.1 написано - на работу выйдем в среду, 2 мая, а п.2 - выходной переносится с воскресенья 7 января — на среду 2 мая...
1 сентября когда будет вихотной???
в среду, 3 мая
12 июня, День России, подарит трехдневные каникулы – с 10 по 12 июня.
А 9-го в субботу????