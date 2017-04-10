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Как будет работать транспорт в Родительский день в Барнауле?

, ИА "Амител"
Транспорт, идущий до кладбища, оборудуют специальными табличками


25 апреля в этом году у православных пройдет "День поминовения усопших". По распоряжению главы администрации города Барнаула Сергея Дугина общественный транспорт в Родительский день будет работать в особом режиме, информирует пресс-служба мэрии. Подробнее об этом в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
По каким маршрутам будут организованы перевозки?

Максимальное количество транспорта в Родительский день будет курсировать до Новомихайловского кладбища. Сложнее будет дождаться единственного автобуса, на котором можно уехать на Затонское кладбище.

Новомихайловское кладбище: 
45 автобусов: ЛДП "Урожайный" – Новомихайловское кладбище. 

Черницкое кладбище: 
15 вагонов: ст.Депо №1 – ост."Кордон"; 
25 автобусов: ост."Кордон" – Черницкое кладбище. 

Власихинское кладбище: 
10 автобусов: пл.Текстильщиков – Власихинское кладбище; 
2 вагона: ул.Антона Петрова – ост."Депо №3". 

Гоньбинское кладбище: 
2 автобуса: гипермаркет "Алтай" – кладбище с.Гоньба. 

Затонское кладбище: 
1 автобус: мкр.Затон – кладбище мкр.Затон. 

2
В какое время будут курсировать автобусы?
Бесплатные перевозки будут организованы 25 апреля в период с 8.00 до 18.00. Всего планируется задействовать 85 автобусов и 17 вагонов электротранспорта.
Транспорт, идущий до кладбища, оборудуют специальными табличками.

 

 


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