25 апреля в этом году у православных пройдет "День поминовения усопших". По распоряжению главы администрации города Барнаула Сергея Дугина общественный транспорт в Родительский день будет работать в особом режиме, информирует пресс-служба мэрии. Подробнее об этом в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Максимальное количество транспорта в Родительский день будет курсировать до Новомихайловского кладбища. Сложнее будет дождаться единственного автобуса, на котором можно уехать на Затонское кладбище.
Новомихайловское кладбище:
45 автобусов: ЛДП "Урожайный" – Новомихайловское кладбище.
Черницкое кладбище:
15 вагонов: ст.Депо №1 – ост."Кордон";
25 автобусов: ост."Кордон" – Черницкое кладбище.
Власихинское кладбище:
10 автобусов: пл.Текстильщиков – Власихинское кладбище;
2 вагона: ул.Антона Петрова – ост."Депо №3".
Гоньбинское кладбище:
2 автобуса: гипермаркет "Алтай" – кладбище с.Гоньба.
Затонское кладбище:
1 автобус: мкр.Затон – кладбище мкр.Затон.
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