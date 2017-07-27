Барнаульская городская Дума — это представительный орган местного самоуправления, того самого МСУ, которое по Конституции не входит в систему органов государственной власти и самостоятельно в пределах своих полномочий. Через полтора месяца БГД шестого созыва закончит свою работу. На смену 40 депутатам, работавшим с 2012 года, придут 40 новых. Рассказываем, что делает гордума, как становятся депутатами и получают ли они заработную плату.
На самом деле почти все важные законы сегодня в стране принимает Государственная Дума. Кое-что отдано на откуп региональным парламентам. А вот муниципальные парламенты имеют урезанный список полномочий. Многие решения Дума Барнаула принимает по следам Алтайского краевого Законодательного Собрания, которое, в свою очередь, вынуждено менять региональные законы под измененные федеральные.
Итак, что делает БГД:
- принимает Устав города и изменения в него, бюджет, планы и программы развития города, утверждает Генплан города, правила землепользования и застройки;
- определяет порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, утверждает прогнозный план приватизации муниципального имущества;
- устанавливает, меняет и отменяет местные налоги (земельный налог, налог на имущество физических лиц, торговый сбор);
- устанавливает дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан из городского бюджета;
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- принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, устанавливает тарифы на их услуги;
- избирает главу города и принимает решение о его отставке, назначает главу администрации города,
- утверждает структуру администрации по представлению главы администрации;
- заслушивает ежегодные отчеты главы города, главы администрации города;
- контролирует исполнение органами местного самоуправления и должностными лицами МСУ полномочий по решению вопросов местного значения;
- принимает общеобязательные правила на территории города по вопросам местного значения;
- формирует избирательную комиссию города и схему избирательных округов;
- и некоторые другие.
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В БГД 40 депутатов. Столько было в шестом созыве, столько будет и в новом, седьмом.
Сейчас в БГД представлено пять партий:
- "Единая Россия" — 30 депутатов и два пустых кресла (их занимали депутаты-единороссы, ушли из БГД в АКЗС),
- КПРФ — 4 депутата,
- "Справедливая Россия" — 2 депутата,
- ЛДПР — 1 депутат,
- РПР-Парнас — 1 депутат.
В БГД есть четыре постоянных комитета:
- по бюджету, налоговой и кредитной политике,
- по законности и местному самоуправлению,
- по социальной политике,
- по экономической политике и собственности
Каждый депутат обязан состоять в одном из комитетов.
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Стать депутатом может гражданин РФ старше 18 лет без гражданства другого государства, не имеющий судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление, не имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость, не признанный судом недееспособным или не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда.
То есть ограничений мало. Сложности в том, как попасть в Думу. Есть два главных варианта: пойти от партии или самостоятельно (самовыдвижением).
От партии
Партия может выдвинуть от себя кандидатов — одномандатников или кандидатов по списку партии.
Одномандатник (кандидат по одномандатному округу) борется за голоса избирателей с другими кандидатами. Побеждает набравший наибольшее количество голосов.
Если кандидата включили в список партии, то тут имеет значение, на какое место. Если это общегородская часть списка (до трех кандидатов), то вероятность попасть в Думу высока, особенно для таких крупных партий, как "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".
Также партсписок состоит из территориальных групп (до 20 групп, одна группа соответствует одному округу). Кандидаты из тергрупп могут стать депутатами, если партия набирает достаточное количество голосов (количество мандатов распределяется пропорционально результатам всех партий).
Приведем пример с распределением мандатов в гордуму шестого созыва.
"Единая Россия" набрала 50,17 % и получила 12 мандатов: три – по общей части списка, девять – по территориальным группам. Также кандидаты от партии выиграли во всех 20 одномандатных округах. Итого 32 мандата из 40.
КПРФ — 16,49 % и четыре мандата: два – по общей части списка, два – по тергруппам.
"Справедливая Россия" — 11,03 % и два мандата по общей части списка.
ЛДПР — 7,87 % и один мандат по общей части списка.
"РПР-Парнас" — 5,45 % и один мандат по общей части списка.
Остальные партии, участвовавшие в выборах в БГД в 2012 году, — "Яблоко", "Зеленые" и "Патриоты России" — не набрали достаточного результата для получения хотя бы одного мандата.
Пока неизвестно, сколько партий и кандидатов примут участие в выборах-2017.
Отметим, что шесть партий освобождены от сбора подписей для регистрации: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Яблоко", "ПАРНАС".
Такая льгота у них есть из-за прохождения 3%-го барьера на выборах в Госдуму в 2016 году. И это хорошее преимущество, позволяющее экономить силы, средства и время.
Остальным партиям для выдвижения на выборы в БГД требуется собрать 0,5% подписей избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа или на многомандатном округе, поделенного на число депутатских мандатов, но не менее 10 подписей.
Для выдвижения списка партии надо собрать также 0,5% подписей избирателей муниципального избирательного округа.
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Самовыдвижение
В данном случае человек выдвигается самостоятельно, без поддержки какой-либо партии. Партийной льготы он не получает, так что ему для регистрации придется собирать подписи избирателей своего округа: 0,5 %, но не менее 10 подписей.
На самом деле не так много. Например, округа в Барнауле включают от 23 до 28 тысяч избирателей. То есть это от 115 подписей избирателей до 140.
Да, получают, но не все. По Уставу Барнаула (это прописано и в федеральном законе) работать на постоянной профессиональной основе могут не более 10 процентов от установленной численности депутатов городской Думы. То есть не более четырех. Сейчас в БГД заработную плату действительно получают четыре человека: глава города и три заместителя председателя комитетов. Комитетов, напомним, четыре. И по Уставу в одном комитете зарплату может получать только один депутат.
"Денежное содержание депутата городской Думы, осуществляющего полномочия на постоянной основе, состоит из ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения, а также дополнительных выплат", — сказано в Уставе.
По нашей информации, депутаты-заместители получают около 45-50 тысяч в месяц, глава города – больше.
Кстати, депутаты, работающие на общественных началах, получают возмещение расходов, связанных с участием в заседаниях (и иных мероприятиях) Думы, постоянных комитетов и комиссий, а также иных полномочий, связанных со статусом депутата городской Думы. Как нам рассказали некоторые депутаты, это около пяти тысяч рублей в месяц. Некоторые по личной инициативе отдают часть денег за работу своим помощникам. Кстати, депутат вправе иметь до трех помощников, работающих на общественных началах.
Выборы в БГД пройдут в воскресенье, 10 сентября 2017 года. Будет избрано 40 депутатов: 20 по одномандатным округам, 20 по спискам партий.
Не позднее чем через 30 дней депутаты должны собраться на первое заседание. Там получают удостоверения и значки, решают, кто станет председателем, возглавит комитеты и будет получать зарплату. Новым депутатам предстоит выбрать по конкурсу главу города.
Обычно Дума проводит заседания раз в месяц, по закону они должны проходить не реже одного раза в три месяца. Депутаты обязаны участвовать в каждом заседании городской Думы.
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