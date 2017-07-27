Кто и как может стать депутатом?

Стать депутатом может гражданин РФ старше 18 лет без гражданства другого государства, не имеющий судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление, не имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость, не признанный судом недееспособным или не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда.

То есть ограничений мало. Сложности в том, как попасть в Думу. Есть два главных варианта: пойти от партии или самостоятельно (самовыдвижением).

От партии

Партия может выдвинуть от себя кандидатов — одномандатников или кандидатов по списку партии.

Одномандатник (кандидат по одномандатному округу) борется за голоса избирателей с другими кандидатами. Побеждает набравший наибольшее количество голосов.

Если кандидата включили в список партии, то тут имеет значение, на какое место. Если это общегородская часть списка (до трех кандидатов), то вероятность попасть в Думу высока, особенно для таких крупных партий, как "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Также партсписок состоит из территориальных групп (до 20 групп, одна группа соответствует одному округу). Кандидаты из тергрупп могут стать депутатами, если партия набирает достаточное количество голосов (количество мандатов распределяется пропорционально результатам всех партий).

Приведем пример с распределением мандатов в гордуму шестого созыва.

"Единая Россия" набрала 50,17 % и получила 12 мандатов: три – по общей части списка, девять – по территориальным группам. Также кандидаты от партии выиграли во всех 20 одномандатных округах. Итого 32 мандата из 40.

КПРФ — 16,49 % и четыре мандата: два – по общей части списка, два – по тергруппам.

"Справедливая Россия" — 11,03 % и два мандата по общей части списка.

ЛДПР — 7,87 % и один мандат по общей части списка.

"РПР-Парнас" — 5,45 % и один мандат по общей части списка.

Остальные партии, участвовавшие в выборах в БГД в 2012 году, — "Яблоко", "Зеленые" и "Патриоты России" — не набрали достаточного результата для получения хотя бы одного мандата.

Пока неизвестно, сколько партий и кандидатов примут участие в выборах-2017.

Отметим, что шесть партий освобождены от сбора подписей для регистрации: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Яблоко", "ПАРНАС".

Такая льгота у них есть из-за прохождения 3%-го барьера на выборах в Госдуму в 2016 году. И это хорошее преимущество, позволяющее экономить силы, средства и время.

Остальным партиям для выдвижения на выборы в БГД требуется собрать 0,5% подписей избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа или на многомандатном округе, поделенного на число депутатских мандатов, но не менее 10 подписей.

Для выдвижения списка партии надо собрать также 0,5% подписей избирателей муниципального избирательного округа.

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Самовыдвижение

В данном случае человек выдвигается самостоятельно, без поддержки какой-либо партии. Партийной льготы он не получает, так что ему для регистрации придется собирать подписи избирателей своего округа: 0,5 %, но не менее 10 подписей.

На самом деле не так много. Например, округа в Барнауле включают от 23 до 28 тысяч избирателей. То есть это от 115 подписей избирателей до 140.