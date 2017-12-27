Приближается самая волшебная ночь в году, в которую, как уверяют многие, совершаются разные чудеса и сбываются все желания. Главное — правильно их загадывать. Ученые факультета психологии и педагогики опорного Алтайского государственного университета подготовили несколько рекомендаций по тому, как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно обязательно сбылось.
Понять себя
Самое главное и самое трудное — понять, чего ты хочешь на самом деле. Даже самую большую мечту можно сделать реальной, разбив на несколько последовательных шагов, рекомендуют психологи АлтГУ.
Больше позитива
Формулируйте желание позитивно. Для этого избавьтесь от частицы "не". Определите позитивную цель: вместо НЕ успел – пришел вовремя, вместо НЕ болеть – оставаться здоровым даже во время эпидемии, вместо НЕ быть одной или одному – найти единомышленников, вместо НЕ уволили – продвинуться в карьере.
Больше конкретики
Формулируйте конкретно! По мнению психологов госуниверситета, Дед Мороз – настоящий мужчина, а это означает, что он понимает только внятное и четкое желание. И самое главное — совершенно уберите слово "хочу", иначе весь год так и будете "хотеть", ничего не добившись. "Можно начать так: "сделай так, чтобы…", "помоги мне в том, чтобы…", а далее самое необходимое и сокровенное в первую очередь, начиная с повышения зарплаты процентов на 25 минимум и заканчивая просьбой об отпуске вдали от дома и поближе к морю", рекомендуют ученые.
Подумать о других
По мнению психологов АлтГУ, желания сбудутся быстрее, если они сохраняют и желания других в безопасности. "Задумайтесь, сколько несовместимых желаний посылается в ноосферу под Новый год! Быстрее сбываются те желания, которые улучшают мир вокруг нас", — подытоживают ученые опорного АлтГУ.
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Комментарии
Ученые АлтГУ рассказали о секретах волшебства
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Уровень современной науки в России ...
Главное правильно загадать желание! А потом можно лечь на диван, ни чего не делать, и ждать, ждать. ждать чуда.... А к следующему НГ удавиться, от того, что ни чего не сбудется.
То есть ты подождал, потом ещё подождал и проблема не решилась сама? Очень странно, даже не знаю, ты сделал всё, что мог.
вообще-то, это юмор
Уровень современной науки в России ...
Всё норм. Лечимся подорожником,ученые колдуют.
А ведь наша страна первой отправила человека в космос
загадаю, что бы Пу не выбрали
После того, как напротив университета, который, по идее, является серьезным научным центром, поставили фигуры ангелов.... Остается только колдовать!