Фото: ru.publika.md
Сколько точно россиян поедет на зимние Игры в Пхенчхан, в каких дисциплинах выступят наши спортсмены, кто представит Алтайский край и сколько всего медалей завоюют отечественные атлеты — читайте в материале Amic.ru.
Заявка сборной России на Олимпийские игры – 2018 состоит из 169 человек, вчера вечером полный список разместили на сайте ОКР. На самом деле наши спортсмены завоевали 215 олимпийских квот, но 46 из них решено не заполнять. Именно столько атлетов из нашего основного состава отсеяно деятелями МОК. До этого комиссия во главе с Валери Фурнерон "забраковала" еще 111 олимпийцев, включая целую россыпь отечественных звезд.
Начнем с биатлона. В этой дисциплине мы впервые с 1968 года не сможем принять участие в эстафетах. Из четырех оставшихся в строю — Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова — в этом сезоне все выступают довольно слабо, поэтому любая медаль будет считаться успехом. Прогноз от Amic.ru: 1 бронза.
Конькобежный спорт. Объективно, после потери лидеров хоть какую-то конкуренцию зарубежным звездам сможет создать только Ольга Граф. Прогноз от Amic.ru: без медалей.
Горнолыжный спорт. Здесь главная надежда России — Александр Хорошилов. Прогноз от Amic.ru: без наград.
Бобслей и скелетон. Самый известный скелетонист, оставшийся в строю, Никита Трегубов. Прогноз от Amic.ru: 1 серебро.
Керлинг. Женская сборная России имеет все шансы войти в тройку призеров. Прогноз от Amic.ru: 1 бронза.
Лыжные гонки. Несмотря на самые тяжелые потери наряду с биатлонистами, шансы на медали здесь остаются. В числе претендентов — Александр Большунов, Андрей Ларьков, Александр Панжинский, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова и Анастасия Седова. Прогноз от Amic.ru: 1 золото, 1 серебро и 1 бронза
Прыжки на лыжах с трамплина. Главные российские звезды — Ирина Аввакумова и Денис Корнилов. Прогноз от Amic.ru: 1 бронза.
Санный спорт. Главная российская надежда — Семен Павличенко. Прогноз от Amic.ru: 1 золото.
Сноуборд. Самый потенциально медальный вид для России, может быть, наряду с фигурным катанием. В числе главных претендентов — Вик Уайлд, Андрей Соболев, Николай Олюнин, Алена Заварзина, Екатерина Тудегешева. Прогноз от Amic.ru: 2 золота, 1 серебро и 1 бронза.
Фигурное катание. В претендентах на награды — Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Дмитрий Соловьев/Екатерина Боброва, Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова. Прогноз от Amic.ru: 1 золото, 1 серебро и 1 бронза.
Фристайл. Конкуренцию зарубежным атлетам составят Семен Денщиков, Егор Коротков, Александр Смышляев, Виктория Завадовская, Екатерина Столярова. Прогноз от Amic.ru: 1 бронза.
Шорт-трек. Главные звезды — Семен Елистратов и Софья Просвирнова. Прогноз от Amic.ru: 1 золото и 1 бронза.
Хоккей. Если шансы наших женщин на выход даже в ½ финала крайне малы, то мужская сборная не без оснований считается главным фаворитом Игр. В отсутствие игроков из НХЛ наша команда тем не менее располагает признанными мастерами, много лет отыгравшими за океаном: Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Алексей Марченко, Никита Нестеров. Прогноз от Amic.ru: 1 золото.
Комментарии
За неумение в фарму все наши спортюки будут "работать" чистыми. Ну полмедали точно за"раб"отают.
А где спортивные пары? Где Тарасова/Морозов? Без пар нет командного турнира. И откуда у вас тогда 3 медаль в фигурном катании Боброва/ Соловьев в танцах - мах пятые. Коляда и Алиев - аналогично. Остаться в вашем понимании три медали у женщин. Если с Медведевой и Загитовой более менее понятно, но Поисковая однозначно нет.
Прошу прощения Сотскова. Долбанная автозамена.
26.01.2018 14:28
- гость -
А где спортивные пары? Где Тарасова/Морозов? Без пар нет командного турнира. И откуда у вас тогда 3 медаль в фигурном катании
Если ты сам не фигурёр, то я прям тебе соболезную....в сортах разбираться не будучи фигуристом - такое себе занятие.
Какие они РОССИЯНЕ? Это люди без роду, без племени. Они идут на эту олимпиаду не от РОССИИ, а от себя. Нас интересуют медали Ботсваны? нет! А почему нас "грузят" медалями непонятно кого?
Если в 3й раз не внесете мой "коммент", то буду интересоваться:"Почему?". Они без матов, без террора, без АУЕ. Почему не пропускаете?
26.01.2018 15:02
гость
Поддерживаю комментарий! И+++++++++++++++++++++
26.01.2018 15:02
гость
Ват ный бугурт - он бес ценен)) Ватё нка лишают поб едобесия - ва тёнок него дуэ!)))
Ватята готовы разорвать в клочья всех вчерашних спортсменов которые питали их победобесием))
АМИК , у вас на сайте сидят проплаченные троли и забивают всех других комментов ,вам самим от этого не противно , ? до чего уже скатились .
26.01.2018 15:31
гость
Скан платежной ведомости с IP- адресами можете предоставить в подтверждение своих слов?
26.01.2018 15:31
гость
Согласен, ольгинцы\пригожинцы совсем проходу не дают!
26.01.2018 15:02
гость
А Мутко и его хозяин, которые подставили спортсменов россияне?!
26.01.2018 15:31
гость
Это норма современной России, вот поэтому все на форуме стали гостями, а личности ушли...
Хохлята, зря веселитесь на вас отыграемся))
Какие, блин, медали?!! Какие, блин, "российские спортсмены"?!! Нам плюнули везде, где только могли. На кой ... сдалась такая "олимпиада"! Игнорировать и денег в МОК не платить. А те "спортсмены", что поехали без флага по сути - предатели! Бьются (по идее) на олимпиадах ведь не за личные рекорды, не за деньги, в конце концов - за честь страны! Хотя, как показало вскрытие - ни страны, ни чести у нас на Руси, похоже, не осталось...
Ну тогда первый предатель это тот кто разрешил спортсменам ехать на Олимпиаду, а не устраивать бойкот!