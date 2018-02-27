Совсем немного времени осталось до одного из самых любимых весенних праздников – Международного женского дня. В 2018 году нас ждут довольно длинные выходные. Рассказываем, как будем отдыхать на 8 марта.
Сколько дней мы будем отдыхать в честь 8 марта?
Россиян ждут четырехдневные выходные. Международный женский день выпадает в 2018 году на четверг и является нерабочим днем. Пятница, 9 марта, тоже будет нерабочим, так как Правительство России постановлением от 14 октября 2017 года перенесло выходной день с 6 января на 9 марта. Затем следуют два дня выходных – 10 и 11 марта.
Комментарии
сопьёмся с такими выходными
Пересиливай себя)
не могу))))
Слабовольный)))
Ну тогда за норму не выходи))