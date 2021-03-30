Каким будет новый корпус АлтГУ: 10 вариантов учебного здания на Сахарова

Ведущие архитекторы Барнаула разработали 10 разных вариантов будущего корпуса Алтайского государственного университета, который планируют построить на площади Сахарова. Эскизы размещены на сайте бюро "АрхИ Групп" – компании, которая в начале 2021 года выиграла аукцион на проектирование корпуса. До 31 марта на сайте бюро пройдёт онлайн-голосование за определение лучшего из них. После этого профессиональное жюри, в которое войдут представители АлтГУ, мэрии, строители и архитекторы, выберут окончательный вариант, который станет основой будущего корпуса на Сахарова. Рассказываем о том, чем отличаются друг от друга или, наоборот, похожи проекты и как они "впишутся" в архитектурный облик площади Сахарова.

Проект № 1

Разноэтажное здание с несколькими арками, открытыми террасами и деревьями на крышах. Внутри территории корпуса планируют разместить большой уличный амфитеатр для проведения городских праздников и концертов. Авторы проекта утверждают, что при строительстве объекта придётся вырубить минимальное количество деревьев. Поэтому за данный вариант архитекторы предлагают голосовать тем, кто выступает за сохранение зелёных зон на площади Сахарова. Также корпус отличается от конкурентов более свободной планировкой и просторными аудиториями.

Проект № 2

Авторы предлагают застройку всей площади Сахарова, а также и площади Советов. Так, например, на месте ЦУМа на эскизе запланировано новое здание в виде парохода, а на холме на месте баков (где раньше располагалось колесо обозрения) – высотка. Сам же корпус АлтГУ выполнен в цилиндрической форме. Общая площадь университетского корпуса составит 24,8 тыс. квадратных метров. Внутри предусмотрены места для зимнего сада, большого актового зала, просторных аудиторий и лабораторий.

Проект № 3

Архитекторы позиционируют корпус как символ роста, стремления к подъёму, знаниям и движения по карьерной лестнице. Корпус состоит из нескольких блоков высотой от 6 до 12 этажей. На кровле первого этажа предлагают разместить кафе, уютные зелёные уголки со скамьями и качелями среди клумб и кустарников. На территории внутри корпуса планируют сделать амфитеатр. Предусмотрена парковка на 66 автомобилей.

"Запоминающаяся форма и силуэт здания создают динамичный образ, который хорошо читается с основных видовых точек. В концепции проектируемого объекта чётко прослеживается идея, символизирующая стремление к подъёму, возвышение, стремление к знаниям высшего образования, учебный и карьерный рост. Но при этом учтена существующая ортогональная (перпендикулярная, – прим. ред.) схема и основные планировочные оси", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Проект № 4

Дизайн фасада здания, по задумке авторов, должен напоминать барнаульцам открытую книгу. На стенах корпуса планируют выложить разноцветное декоративное панно. Примерно такое же яркое, как и на театре драмы рядом. На крыше собираются обустроить большую смотровую площадку. Внутри корпуса запланированы актовый зал, аудитории и лаборатории.

Проект № 5

За основу проекта автор дизайна взял перепады высот на участке строительства. Для сохранения пешеходных связей центральную часть нового корпуса архитектор предлагает сделать "сквозной". Это может привести к появлению новой пешеходной улицы в Барнауле – Мерзликина. Центральная часть объекта, высотой четыре этажа, будет состоять из стеклянного фасада и шлифованного бетона. Всего в новом корпусе планируют сделать три надземных перехода. Здание общей площадью 25 тысяч квадратных метров наполнят лекционными аудиториями, конференц-залами (один из них на 700 человек). Его предлагают использовать для проведения городских мероприятий.

"Над конференц-залом расположится просторный холл. Лекционные аудитории выделены на фасаде интересным решением из фасадных пластин. В здании запроектирована парковка на 150 автомобилей. Выезд и въезд на парковки выходит на улицу Димитрова", – поясняют авторы эскиза.

Проект № 6

Необычное здание выполнено в горизонтальной композиции. Основная часть корпуса – четырёхэтажная. Вход авторы проекта предлагают разместить со стороны аллеи, ведущей к "Титов-Арене". Подъехать на машине же можно будет только со стороны улицы Димитрова. Внутри территории организуют университетский сквер, который будет обрамлён корпусами АлтГУ. На первом этаже разместят кафе и рестораны. На других этажах – учебные аудитории и конференц-зал.

Проект № 7

Этот эскиз ранее уже публиковали в интернете в качестве одного из основных вариантов будущего сооружения. Авторы разделили здание на несколько блоков разной высоты – от 5 до 12 этажей. Главный вход запланирован со стороны площади Сахарова, два второстепенных – с проспекта Ленина и улицы Димитрова.

"Архитектурное и колористическое решение проектируемого здания выполнено в увязке с архитектурой существующего здания АлтГУ и с архитектурой сложившегося ансамбля пощади Сахарова и площади Советов", – объясняют авторы.

Проект № 8

Самое необычное из 10 зданий, фасад которого – изумрудного цвета. Авторы намерены акцентировать внимание на благоустройстве прилегающей к новому корпусу территории. Например, сделать там беседки, фонтаны и мостики через них.

Два ряда колонн, по задумке проектировщиков, имитируют стволы деревьев. В здании отсутствует главный и дворовой фасады. На первом этаже планируют открыть кафе и библиотеку. Лестница, ведущая с подземной парковки, даст возможность попасть в корпус не выходя на улицу. На 3-4 этаже расположится двухуровневый конференц-зал. На остальных этажах – аудитории для студентов.

Проект № 9

Здание спроектировали в стилистике существующей архитектуры корпуса "Д". Оно состоит из нескольких блоков, а максимальная высота – 7 этажей. Вход будет со стороны площади Сахарова. На первом этаже расположат гардероб, библиотеку с читальным залом, кафе-столовую с техническими помещениями, туалеты. На втором этаже – гардероб, вестибюль, лаборатории, поточные аудитории. На третьем этаже будет столовая и коворкинг-центры.

Проект № 10

Первый этаж здания, состоящего из двух блоков, полностью отдадут для ботанического сада. В северном корпусе разместят учебные аудитории, гардероб с переходом в актовый зал на 700 мест. Актовый зал планируют сделать частью нового ландшафта с эксплуатируемой кровлей. Летом его предлагают использовать как амфитеатр для проведения концертов. Второй этаж отдадут для кафе, столовой, библиотеки. В южном блоке будут только лаборатории и кабинеты сотрудников университета. Со стороны Димитрова разместят двухуровневую парковку на 160 автомобилей. Соединят новое здание с корпусом "Д" двухуровневым переходом.

Как проголосовать за понравившийся проект?

На сайте "АрхИ Групп" по ссылке. Голосование завершится вечером 31 марта. Также пишите в комментариях, какой вариант (и почему!) больше всего понравился вам.

Почему хотят построить новый корпус АлтГУ?

В 2019-м году руководство опорного вуза заявило о катастрофической нехватке учебных аудиторий. Федеральные власти готовы выделить 1,5 миллиарда на стройку, но с одним условием: объект должен быть расположен в центре Барнаула. Поэтому возвести здание решили на части территории небольшого сквера рядом с уже существующим корпусом "Д" (Димитрова, 66). Для этого придётся вырубить несколько деревьев и кустарников. Это возмутило некоторых барнаульских активистов, которые против застройки центра краевой столицы.

В АлтГУ же обещают, что новое строение только украсит центр Барнаула. Вместо вырубленных деревьев планируют высадить новые. Кроме того, внутри корпуса появится ботанический сад, который смогут посещать все барнаульцы.

Подробнее об истории строительства нового корпуса АлтГУ – читайте в нашем сюжете.