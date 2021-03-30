Каким будет новый корпус АлтГУ: 10 вариантов учебного здания на Сахарова

Ведущие архитекторы Барнаула разработали 10 разных вариантов будущего корпуса Алтайского государственного университета, который планируют построить на площади Сахарова. Эскизы размещены на сайте бюро "АрхИ Групп" – компании, которая в начале 2021 года выиграла аукцион на проектирование корпуса. До 31 марта на сайте бюро пройдёт онлайн-голосование за определение лучшего из них. После этого профессиональное жюри, в которое войдут представители АлтГУ, мэрии, строители и архитекторы, выберут окончательный вариант, который станет основой будущего корпуса на Сахарова. Рассказываем о том, чем отличаются друг от друга или, наоборот, похожи проекты и как они "впишутся" в архитектурный облик площади Сахарова.
Проект № 1
Разноэтажное здание с несколькими арками, открытыми террасами и деревьями на крышах. Внутри территории корпуса планируют разместить большой уличный амфитеатр для проведения городских праздников и концертов. Авторы проекта утверждают, что при строительстве объекта придётся вырубить минимальное количество деревьев. Поэтому за данный вариант архитекторы предлагают голосовать тем, кто выступает за сохранение зелёных зон на площади Сахарова. Также корпус отличается от конкурентов более свободной планировкой и просторными аудиториями.
Проект № 2
Авторы предлагают застройку всей площади Сахарова, а также и площади Советов. Так, например, на месте ЦУМа на эскизе запланировано новое здание в виде парохода, а на холме на месте баков (где раньше располагалось колесо обозрения) – высотка. Сам же корпус АлтГУ выполнен в цилиндрической форме. Общая площадь университетского корпуса составит 24,8 тыс. квадратных метров. Внутри предусмотрены места для зимнего сада, большого актового зала, просторных аудиторий и лабораторий.
Проект № 3
Архитекторы позиционируют корпус как символ роста, стремления к подъёму, знаниям и движения по карьерной лестнице. Корпус состоит из нескольких блоков высотой от 6 до 12 этажей. На кровле первого этажа предлагают разместить кафе, уютные зелёные уголки со скамьями и качелями среди клумб и кустарников. На территории внутри корпуса планируют сделать амфитеатр. Предусмотрена парковка на 66 автомобилей.
"Запоминающаяся форма и силуэт здания создают динамичный образ, который хорошо читается с основных видовых точек. В концепции проектируемого объекта чётко прослеживается идея, символизирующая стремление к подъёму, возвышение, стремление к знаниям высшего образования, учебный и карьерный рост. Но при этом учтена существующая ортогональная (перпендикулярная, – прим. ред.) схема и основные планировочные оси", – говорится в пояснительной записке к проекту.
Проект № 4
Дизайн фасада здания, по задумке авторов, должен напоминать барнаульцам открытую книгу. На стенах корпуса планируют выложить разноцветное декоративное панно. Примерно такое же яркое, как и на театре драмы рядом. На крыше собираются обустроить большую смотровую площадку. Внутри корпуса запланированы актовый зал, аудитории и лаборатории.
Проект № 5
За основу проекта автор дизайна взял перепады высот на участке строительства. Для сохранения пешеходных связей центральную часть нового корпуса архитектор предлагает сделать "сквозной". Это может привести к появлению новой пешеходной улицы в Барнауле – Мерзликина. Центральная часть объекта, высотой четыре этажа, будет состоять из стеклянного фасада и шлифованного бетона. Всего в новом корпусе планируют сделать три надземных перехода. Здание общей площадью 25 тысяч квадратных метров наполнят лекционными аудиториями, конференц-залами (один из них на 700 человек). Его предлагают использовать для проведения городских мероприятий.
"Над конференц-залом расположится просторный холл. Лекционные аудитории выделены на фасаде интересным решением из фасадных пластин. В здании запроектирована парковка на 150 автомобилей. Выезд и въезд на парковки выходит на улицу Димитрова", – поясняют авторы эскиза.
Проект № 6
Необычное здание выполнено в горизонтальной композиции. Основная часть корпуса – четырёхэтажная. Вход авторы проекта предлагают разместить со стороны аллеи, ведущей к "Титов-Арене". Подъехать на машине же можно будет только со стороны улицы Димитрова. Внутри территории организуют университетский сквер, который будет обрамлён корпусами АлтГУ. На первом этаже разместят кафе и рестораны. На других этажах – учебные аудитории и конференц-зал.
Проект № 7
Этот эскиз ранее уже публиковали в интернете в качестве одного из основных вариантов будущего сооружения. Авторы разделили здание на несколько блоков разной высоты – от 5 до 12 этажей. Главный вход запланирован со стороны площади Сахарова, два второстепенных – с проспекта Ленина и улицы Димитрова.
"Архитектурное и колористическое решение проектируемого здания выполнено в увязке с архитектурой существующего здания АлтГУ и с архитектурой сложившегося ансамбля пощади Сахарова и площади Советов", – объясняют авторы.
Проект № 8
Самое необычное из 10 зданий, фасад которого – изумрудного цвета. Авторы намерены акцентировать внимание на благоустройстве прилегающей к новому корпусу территории. Например, сделать там беседки, фонтаны и мостики через них.
Два ряда колонн, по задумке проектировщиков, имитируют стволы деревьев. В здании отсутствует главный и дворовой фасады. На первом этаже планируют открыть кафе и библиотеку. Лестница, ведущая с подземной парковки, даст возможность попасть в корпус не выходя на улицу. На 3-4 этаже расположится двухуровневый конференц-зал. На остальных этажах – аудитории для студентов.
Проект № 9
Здание спроектировали в стилистике существующей архитектуры корпуса "Д". Оно состоит из нескольких блоков, а максимальная высота – 7 этажей. Вход будет со стороны площади Сахарова. На первом этаже расположат гардероб, библиотеку с читальным залом, кафе-столовую с техническими помещениями, туалеты. На втором этаже – гардероб, вестибюль, лаборатории, поточные аудитории. На третьем этаже будет столовая и коворкинг-центры.
Проект № 10
Первый этаж здания, состоящего из двух блоков, полностью отдадут для ботанического сада. В северном корпусе разместят учебные аудитории, гардероб с переходом в актовый зал на 700 мест. Актовый зал планируют сделать частью нового ландшафта с эксплуатируемой кровлей. Летом его предлагают использовать как амфитеатр для проведения концертов. Второй этаж отдадут для кафе, столовой, библиотеки. В южном блоке будут только лаборатории и кабинеты сотрудников университета. Со стороны Димитрова разместят двухуровневую парковку на 160 автомобилей. Соединят новое здание с корпусом "Д" двухуровневым переходом.
Как проголосовать за понравившийся проект?
На сайте "АрхИ Групп" по ссылке. Голосование завершится вечером 31 марта. Также пишите в комментариях, какой вариант (и почему!) больше всего понравился вам.
Почему хотят построить новый корпус АлтГУ?
В 2019-м году руководство опорного вуза заявило о катастрофической нехватке учебных аудиторий. Федеральные власти готовы выделить 1,5 миллиарда на стройку, но с одним условием: объект должен быть расположен в центре Барнаула. Поэтому возвести здание решили на части территории небольшого сквера рядом с уже существующим корпусом "Д" (Димитрова, 66). Для этого придётся вырубить несколько деревьев и кустарников. Это возмутило некоторых барнаульских активистов, которые против застройки центра краевой столицы.
В АлтГУ же обещают, что новое строение только украсит центр Барнаула. Вместо вырубленных деревьев планируют высадить новые. Кроме того, внутри корпуса появится ботанический сад, который смогут посещать все барнаульцы.
Подробнее об истории строительства нового корпуса АлтГУ – читайте в нашем сюжете.
Комментарии
Пропихнули таки?
"Поэтому за данный вариант архитекторы предлагают голосовать тем, кто выступает за сохранение зелёных зон на площади Сахарова. ." (с)
Сильнейший аргумент! Встречное предложение-на всех крышах домов высадить деревья и город с высоты будет выглядеть одним сплошным зелёным уголком. А внизу всё закатать асфальтом,т.к. булыжник-орудие пролетариата (по классику).
Ну судя по картинкам соц перекроют с димитрова на многие года да???? Ну и испахабят всё что там рядом на многие десятки метров!!!!!
"Кроме того, внутри корпуса появится ботанический сад, который смогут посещать все барнаульцы."
Наверно также как и собираться на митинги мирные согласно ст.31 Конституции России.
Сейчас в тот скверик я могу и в три ночи пойти погулять без всяких документов, сомневаюсь, что в ваш сад будет просто попасть!!!!!
И подозреваю что вся эта стройка чтобы потом здавать в аренду и получать бабло себе в карман да так????
30.03.2021 07:37
- гость -
Сейчас в тот скверик я могу и в три ночи пойти погулять без всяких документов
Гулять среди пяти чахлых кленов, ночью. Ну ты жжёшь.
Т.е. вариант "не строить на сахарова корпус" вообще исключили. Как обычно, спросили народ, все "за". Прошлым летом с поправками в конституцию так же было, никакая эпидерсия ковидная не помешала
Гореть в аду этому человеку...
30.03.2021 08:07
Чучмек
Вас так захлестнули эмоции что вы забыли сказать какому человеку.....А может их несколько? Бойтесь своих желаний-они могут исполнится.
30.03.2021 07:50
- гость -
Гулять среди пяти чахлых кленов, ночью. Ну ты жжёшь.
Там очень много лип, а как они замечательно пахнут когда цветут....
То есть то что перекроют на многие годы соц и димитрова и засрут всё вокруг вы с этим согласны???
А жоповозы которым всё время мешает там елка ездить - тут не пара тройка недель будет тут будет несколько лет, а если с баблом напряг возникнет то и десятилетия!!!!
Вот поставят там Храм Науки и где тогда по весне липу нюхать?
30.03.2021 08:47
- гость -
Там очень много лип
Липы по другую сторону Ленинского.
Ну самый плохой тут 7, поэтому построят его.
Не рубите дерева, не рубите! Ради гнёздышка грача, не рубите сгоряча! Не рубите, говорю, не рубите!
самый лучший вариант 3, но построят серую коробку.
Я думал, большинство проголосуют за первый вариант, с максимальным сохранением зеленой зоны и открытостью корпуса не только для студентов, но для всех желающих. Ну или даже не за него, а за любой другой, но только не за какой-то неясный проект номер 2, у которого даже презентация не до конца понятна, но зато они предложили построить не только новый корпус, а еще кучу других ненужных зданий, в том числе высотку на месте колеса! Но, тем не менее, он лидирует
Уважаемы читатели, обратите внимание на вариант 2
там застройка цум поменять и к администрации достройка и сквер у молодежной тоже застроен
вот увы наши перспектива
30.03.2021 10:10
гость
При чём здесь голосование проектировщиков? Решать будут всё равно жюри и мэрия.
>Каким будет новый корпус АлтГУ
надеюсь, что никаким
Вариант 3 - вообще его не строить. Кому он нужен, кроме лиц, непосредственно заинтересованных в процессе строительства? Что, АГУ расширяется, новые специальности, новые горизонты?
Вариант 3 действительно лучший. Хватит людей за бесловесное быдло держать. А президенту всея АлтГУ пинка мощного нужно дать, чтобы исчез он из этого заведения
30.03.2021 10:37
- гость -
Если вы не в курсе, то да, расширяется, и да, новые перспективы.
Право на застройку АлтГУ имеет, желание и ресурсы - тоже. Не вижу препятствий для строительства. А если обращать внимание на всяких горлопанов, отписавшихся выше, так стоит вспомнить, что из-за них краевая столица вместе хорошего здания гостиницы Хилтон получила жилую застройку этого пятна на Сахарова. Что то вы дружно захейтили отель, и дружно же языки всунули в место для них неприспособленное, когда застройщик застолбил за собой право на строительство жилья на этом месте.
Да, и что то я не вижу гневных посылов в адрес Миши Дроздов, который из ДС сделал колхозный амбар на центральной площади. То есть, если ориентироваться на ваш вкус - то мы вернемся в 70-е годы прошлого века.
"30.03.2021 10:10
гость
Уважаемы читатели, обратите внимание на вариант 2
там застройка цум поменять и к администрации достройка и сквер у молодежной тоже застроен
вот увы наши перспектива"
Так это и не новость. Уже давно всё решено по поводу ЦУМа и территории "Барнаульской крепости" и было оглашено в прошлом году (если не раньше). И проект №2 здесь не причём.
а что баним?
не подходит к общей парадигме ура стройкам?
увы как есть, если не чисты на руку лица указываемые так это их выбор
и пусть правосудие дойдет и до нашего края
30.03.2021 10:48
- гость -
Чё так развыступался, карман то уже оттопырил видать, чтобы уравть чё, ведь ради этого и всё задумана так? Зернобанк у вас сколько места на ленина в корпусе занимает??? Вот выгоните всех арендаторов и места вам хватит с запасом или арендаторы лично в карман бабос заносят???
Решил блин тут засрать всю территорию вокруг на многие года ради своего кармана так? Да ещё пару улиц перекрыть напрочь, чё главное бабло себе???
Если идет такая пьянка и без строительства не обойтись, то самые "перспективные варианты" - 000001 и 320230. Все остальное смотрится настолько неестественно и инородно, что невольно задаешься вопросом чем думали проектировщики, создавая подобное.
В частности, лидер голосования, как я понял, предусматривает что вокруг текущего здания возведут дополнительные стены-арки, т.е. на время строительства учиться в здании будет нельзя. Как вам такое?
Проект номер 555000 вообще напоминает не учебный корпус, а диагностический центр.
Проект "Уровень" и 409410 тоже смотрятся как не пришей кобыле хвост. Я уже молчу, что любая высотная застройка в этом месте сделает доминирующим зданием в ансамбле площади Советов и площади Сахарова не краевую администрацию, а именно корпус университета, принижая тем самым статус обитателей здания по адресу: пр. Ленина, 59. Если губернатор ради желания Землюкова и Ко пополнить свои бездонные карманы готов к таким имиджевым потерям - запрета на такое строительство ждать не следует.
А вот проекты 000001 и 320230 практически лишены данного недостатка, т.к. учитывают застройку советского периода и её архитектуру. В обоих вариантах доминируют простые прямые линии, перекликающиеся как с корпусом по ул. Димитрова, 66, так и со зданием драмтеатра (особенно отсылка к нему заметна в проекте 000001). Кроме того, возведение здания по данным проектам не должно стать сильно обременительным в учебном плане, поскольку не препятствует использованию корпуса "Д" по прямому назначению на время строительства.
30.03.2021 12:29
- гость -
Про ваш "уровень" можно судить уже только по упоминанию мифического Зернобанка, которого уже с десяток лет как нет)
Смысла на вас и на ваш пассаж обращать внимание - нет никакого. Вы напрочь глупы, отсюда и ни на чём не основанные эмоции про "карманы" и прочее)
Какие арендаторы? Ты иди башкой об асфальт повторно ударься, может тупизна уйдёт.
30.03.2021 13:04
- гость -
Про ваш "уровень" можно судить уже только по упоминанию мифического Зернобанка, которого уже с десяток лет как нет)
Смысла на вас и на ваш пассаж обращать внимание - нет никакого. Вы напрочь глупы, отсюда и ни на чём не основанные эмоции про "карманы" и прочее)
Какие арендаторы? Ты иди башкой об асфальт повторно ударься, может тупизна уйдёт.
Ну нет зернобанка и чё, зато сибсоцбанк есть, скажи ещё и его нет? Я смотрю ты самый умный твой и твоих родственников официальный доход надо с расходами проверить тщятельно! Я думаю там много интересного будет. И тех кто тебе это всё согласует/разрешает. Расскажи нам сказку, что ты за одну зарплату всем этим занятся решил?
Третий очень ничего, только как там будет вода стекать во время ливня?
Да, современно, да, технологично, возможно даже, что удобно... но некрасиво. На фоне советского унылого корпуса универа облезлых хрущоб и сталинского углового дома, все проекты так же прекрасны, как единственный золотой зуб на фоне остальных гнилых зубов...
30.03.2021 09:03
- гость -
Липы по другую сторону Ленинского.
Липы около лестницы на пл. Сахарова, срубят не только липы, берёзы, сирень, ещё видимо ёлки под снос, здание слишком масштабное.
Тут пристройка, здесь пристройка, когда дармовые 1,5 млрд рублей, можно всё!
Никто никаких претензий из чиновников не высказывает.
Расскажи нам сказку, что ты за одну зарплату всем этим занятся решил?
Главные дяди АЛТГУ и другие, стараются всё ради студентов
30.03.2021 10:48
- гость -
30.03.2021 13:04
Деньги на корпус официально уже выделили?
30.03.2021 10:48
- гость -
Почему Вы не хотите снести пристройку концертный зал?
Стройте на его месте, любое здание из представленных проектов встанет на месте концертного зала.
Не такие уж большие деньги надо, чтобы снести здание.