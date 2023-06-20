Автобус врезался в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле
Автомобилисты были вынуждены объезжать пассажирский транспорт по встречке
20 июня 2023, 09:15, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле автобус врезался в ограничитель перед Старым мостом, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось накануне. Другим автомобилистам из-за ДТП пришлось объезжать пассажирский транспорт по встречной полосе.
Отметим, что в этот ограничитель регулярно врезаются грузовики. Конструкция необходима, чтобы слишком тяжелые и крупные машины не ездили по мосту.
09:25:27 20-06-2023
насколько тупой шофер что не знает знаков ПДД и высоту своего автобуса
09:29:27 20-06-2023
Конструкция необходима, чтобы слишком тяжёлые и крупные машины не ездили по мосту. *** Это или лукавство, или ложь. Ограничитель нужен, чтобы собирать мзду на Новом мосту за якобы "перегруз".
09:33:51 20-06-2023
а как он на верху планку проехал, а внизу словил ограничитель? разная высота штоль?
09:50:25 20-06-2023
Комментарий гибдд нужен.
10:52:03 20-06-2023
Ставят ворота и знаки не ГИБДД, какой их комментарий нужен? Почему перевозчики прокуратуре алтайской вопросы не задают не понятно, может сформулировать юридически грамотно не могут
11:39:01 20-06-2023
Насколько законны эти ограничители?
13:20:40 20-06-2023
Гость (11:39:01 20-06-2023) Насколько законны эти ограничители? ... Закон из серии "Как бы чего не вышло"
13:39:12 20-06-2023
, согласно пдд максимальные габариты по высоте разрешают 4метра. Этот ограничитель установлен не по правилам! А все остальное для сбора денег по новому мосту. Достаточно было знака ограничения массы. Я не думаю, что автобус превысил эти показатели. Просто не нашлось никого кто подал бы на администрацию в суд.
13:43:51 20-06-2023
пневмоподвеска и плохая голова творят чудеса...
14:14:52 20-06-2023
что бы ограничивать по весу не обязательно ставить ограничитель по высоте!!!
05:51:05 21-06-2023
Гость (14:14:52 20-06-2023) что бы ограничивать по весу не обязательно ставить ограничит... каким образом заставить долбоящеров на фурах не ехать по мосту? знаки висят, все равноо прутся. потому и поствили ограничитель