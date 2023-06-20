Автобус врезался в ограничитель перед Старым мостом в Барнауле

Автомобилисты были вынуждены объезжать пассажирский транспорт по встречке

20 июня 2023, 09:15, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле автобус врезался в ограничитель перед Старым мостом, сообщают в паблике "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось накануне. Другим автомобилистам из-за ДТП пришлось объезжать пассажирский транспорт по встречной полосе.

Отметим, что в этот ограничитель регулярно врезаются грузовики. Конструкция необходима, чтобы слишком тяжелые и крупные машины не ездили по мосту.