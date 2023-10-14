В барнаульском аэропорту задержали самолеты из-за тумана

Несколько рейсов перенаправили в Новосибирск

14 октября 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Аэропорт Барнаула утром в субботу, 14 октября, не выпускает и не принимает самолеты из-за сильного тумана, в здании скопилось много пассажиров, сообщают "Вести Алтай".

По данным издания, задержаны три рейса. Вылеты перенесли в среднем на 4-5 часов.

Кроме того, к 9 утра в краевой столице не смогли приземлиться два борта из Москвы компаний "Аэрофлот" и S7 – их перенаправили в Новосибирск. Самолет из Петербурга "Северного ветра" должен был сесть в 07:30, но кружил в окрестностях города до 09:15, а затем тоже улетел в Новосибирск.

При этом добавим, что в расписании на сайте барнаульского аэропорта информации о каких-либо задержках и перенаправлениях рейсов нет.

По прогнозу, днем 14 октября в Алтайском крае ожидается от +9 до +14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.