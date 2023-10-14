В барнаульском аэропорту задержали самолеты из-за тумана
Несколько рейсов перенаправили в Новосибирск
14 октября 2023, 10:00, ИА Амител
Аэропорт Барнаула утром в субботу, 14 октября, не выпускает и не принимает самолеты из-за сильного тумана, в здании скопилось много пассажиров, сообщают "Вести Алтай".
По данным издания, задержаны три рейса. Вылеты перенесли в среднем на 4-5 часов.
Кроме того, к 9 утра в краевой столице не смогли приземлиться два борта из Москвы компаний "Аэрофлот" и S7 – их перенаправили в Новосибирск. Самолет из Петербурга "Северного ветра" должен был сесть в 07:30, но кружил в окрестностях города до 09:15, а затем тоже улетел в Новосибирск.
При этом добавим, что в расписании на сайте барнаульского аэропорта информации о каких-либо задержках и перенаправлениях рейсов нет.
По прогнозу, днем 14 октября в Алтайском крае ожидается от +9 до +14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
15:26:00 14-10-2023
А почему в то же самое время приземлился самолёт уральских авиалиний, а s7 пошел в Новосиб?
08:22:20 16-10-2023
потом, что кружил над городом 45 минут и сел только с 3 раза, ибо денег на дозаправку в Нске у компании нет, ее вообще скоро закроют...